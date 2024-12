¿Qué pasó con el examen de idoneidad a los estatales?

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, expresó su descontento con el proceso, calificando la medida como un intento fallido de estigmatizar y desprestigiar al empleo público. "Parece que en el Estado los burros no somos los trabajadores, son los funcionarios que llegaron el 10 de diciembre del 2023" , afirmó Aguiar. Según él, la mayoría de los trabajadores han superado la evaluación, lo que demuestra que están calificados para permanecer en sus puestos de trabajo y ser incorporados a la planta permanente. De no ser posible, el sindicato exige que los contratos se renueven por un año como mínimo.

El contexto de la evaluación y las críticas del gremio

Examen online.jpg El examen del Gobierno fue aprobado por la mayoría.

El gobierno implementó el Sistema de Evaluación Pública (SEP) con el objetivo de mejorar la calidad del empleo público, específicamente para unos 40 mil empleados cuyas contrataciones temporales terminan al final de este año. Aquellos que no aprueben el examen no podrán continuar en sus cargos, según el anuncio del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Sin embargo, la aprobación del examen no garantiza la permanencia en el puesto.

Este proceso fue rechazado por el gremio, que consideró la evaluación ilegal. ATE organizó protestas en diversas partes del país y, en algunas de sus declaraciones, Aguiar sugirió medidas extremas para obstaculizar el examen, como la utilización de camiones con altavoces para dictar las respuestas a los empleados en pleno examen.

Resultados y perspectivas futuras del SEP

En la primera semana del SEP, se tomaron exámenes a 4.156 empleados públicos en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), lo que representa poco más del 10% de los 40 mil trabajadores que el gobierno espera evaluar. De este total, 4.002 personas aprobaron la prueba. Ante estos resultados, ATE exigió que el gobierno implemente un sistema similar para evaluar a todos los miembros del Gabinete, desde directores hasta ministros. El gremio considera que, si los trabajadores públicos deben someterse a evaluaciones, los funcionarios también deben ser evaluados para demostrar su capacidad de gestión.

ATE.jpg Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó al Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, organismo cuyo cierre fue anunciado la semana pasada por el Gobierno. Foto: NA.

Con un número creciente de inscripciones, se estima que para la segunda semana de la evaluación se tomarán más de 5.000 exámenes. El gobierno ya ha anunciado que abrirá una nueva ronda de inscripciones, debido a la alta demanda de trabajadores que desean presentar la prueba entre diciembre y enero. Hasta el momento, más de 30.000 trabajadores se han registrado para rendir el examen en las próximas semanas.

A medida que avanza el proceso de evaluación, los reclamos de ATE seguirán siendo un tema clave en la discusión sobre la calidad del empleo público y las políticas laborales impulsadas por el gobierno.