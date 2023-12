A partir de la nueva norma, la Casa Militar tendría el objetivo de proveer "la seguridad del señor Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios, y de sus familiares directos , como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente de la Nación y de su familia”.

El comunicado oficial que desmintió las versiones

Rápidamente, el sector de comunicación oficial de la presidencia saliente emitió un mensaje en el que aseguró que no hubo modificaciones en las disposiciones.

"Ante las versiones periodísticas erróneas, acerca de asignarse un servicio de custodia diferente al que rige en la actualidad a los ex Presidentes de la Nación por la normativa vigente, es necesario dejar en claro que NO se ha modificado ninguna de las disposiciones sobre custodia que poseen los ex mandatarios".

"La única modificación normativa realizada por el decreto 735/23, sólo obedece a CONCENTRAR en la Casa Militar de la Presidencia de la Nación la custodia del Presidente en ejercicio, el Vicepresidente y la de los ex mandatarios bajo la misma unidad administrativa y funcional".

Qué decía aquella versión

Según la información que circuló por varios medios, el artículo 14 del nuevo decreto señalaba que los efectivos de la PFA asignados a la División Custodia Presidencial, División Custodia Vicepresidencial y Unidad Custodia Ex Mandatarios "actuarán bajo control operacional de la CASA MILITAR, a través de la Agrupación Seguridad e Inteligencia".

A partir de esta modificación, aseguraba que se marcaba en el siguiente artículo que "en función de los términos que fija el artículo 14, en los casos de desplazamientos terrestres dentro y fuera del país, la custodia del Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y sus familiares directos estará a cargo de la División Custodia Presidencial, de la División Custodia Vicepresidencial y de la Unidad Custodia Ex Mandatarios respectivamente".

Alberto Fernandez.jpg Tras abandonar la presidencia, Alberto Fernández se radicará en España.

El supuesto nuevo decreto coincidía además con los planes que tiene Fernández para el futuro inmediato, en el que su lugar de residencia estará más en el extranjero que en territorio argentino.

El 18 de diciembre Alberto Fernández estará en la ciudad italiana de Turín para disertar sobre cambio climático en una cumbre a la que fue invitado por el presidente Sergio Mattarella y por el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez. Desde allí viajará a España, destino donde habría recibido varios ofrecimientos de universidades para dar clases. Fabiola Yáñez, la madre de su hijo Francisco, ya se encuentra en Madrid con el niño, esperándolo para compartir el hogar.