Quién es Padre Guilherme, "el cura DJ" que llega con su fiesta de música electrónica a la Argentina

El sacerdote convoca a multitudes en todo el mundo, y llega en el marco del primer aniversario de la muerte del Papa Francisco. Cómo y dónde será la fiesta.

Aunque esta es su primera vez en Argentina, su salto a la fama ocurrió en 2023.

A un año de la muerte del Papa Francisco , un cura que es furor en todo el mundo llegar a la Argentina para lograr una experiencia única: una fiesta electrónica que logra una "experiencia religiosa".

Se trata del Padre Guilherme , un sacerdote que mezcla los sonidos más innovadores del género tecno con música sacro y frases de personalidades católicas. Aunque esta es su primera vez en Argentina, su salto a la fama ocurrió en 2023, durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa , donde hizo bailar a más de un millón de personas en la previa de una misa.

En recuerdo al papa Francisco, quien partió el 21 de abril del año pasado, Guilherme se presentará en Plaza de Mayo. "Será una noche de música, encuentro, gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido Papa argentino que siempre nos mostró la misericordia de Dios", adelantó el DJ en su cuenta de Instagram.

Este sábado 18 de abril, la Plaza de Mayo se convertirá en el epicentro de un evento singular y gratuito. Guilherme Peixoto, más conocido como el "Cura DJ", se consolida como un referente de la escena que acumula miles de seguidores en sus redes sociales y combina los sonidos pastorales con los beats electrónicos.

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"La Iglesia hoy está más preparada para todos y eso es por Francisco"

El show será en el centro de la Ciudad de Buenos Aires y se espera que su presencia atraiga a una multitud, interesada tanto en la propuesta musical como en el mensaje espiritual que caracteriza sus actuaciones, además de recordar a Jorge Bergoglio.

En diálogo con TN para promocionar su show, el sacerdote dijo que "Todos es todos, también un DJ". Esta frase remite a los dichos del papa argentinos en Lisboa, cuando habló de una Iglesia sin puertas cerradas, capaz de incluir incluso a quienes se sienten lejos. "Todos, todos, todos", insistió, como una declaración de principios.

cura dj en plaza de mayo

"La Iglesia hoy está más preparada para todos y eso es por Francisco", contó Guilherme con la sonrisa de quien recuerda con cariño.

Lejos de presentar un escenario ideal, el cura DJ introduce una mirada más compleja: "Siempre es un camino por hacer. Nunca es un camino terminado o definitivo, pero después de Francisco, ya no se retrocede".

Quién es Guilherme, el cura que encontró una curiosa manera de difundir el evangelio

Ordenado sacerdote en 1999, Guilherme comenzó su carrera religiosa como capellán castrense. Su destino fue Kosovo y después Afganistán.

Luego, otra vez en Portugal, se formó musicalmente y comenzó a organizar shows de música electrónica tanto para recaudar fondos para su iglesia como para seguir evangelizando.

Ese cruce entre espiritualidad y cultura electrónica lo convirtió en una figura viral y lo llevó a giras internacionales con su propuesta, conocida como “Hope Tour”.

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En diálogo con el podcast Desde la Fe, el padre Guilherme explicó el mensaje que busca transmitir a través de su música: "Procuro que los jóvenes, que quienes disfrutan de la música electrónica, no dejen de ser cristianos, estén donde estén. Si están en un festival, si están en un club, también son cristianos. Y la fe no es algo para poner en duda o en cuestión, sino que vamos a vivir la fe de una forma alegre y donde sea que estemos. Es importante que los jóvenes sean capaces de sentir esto y de hablar de Cristo y de su fe".

"Su propuesta no es solo estética: durante el evento retomará mensajes clave del Papa Francisco, convirtiendo la música en una experiencia espiritual, reflexiva y transformadora", explican en la web de Miserando.