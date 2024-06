Quién fue Martín Miguel de Güemes y por qué el 17 de junio es feriado en la Argentina

Gobernó Salta durante seis años. Fue elegido por asamblea popular, mostrando el apoyo significativo de la población. Su valentía destacada en la Guerra de la Independencia y en las guerras civiles argentinas le aseguró un lugar prominente en la historia.

Fue un líder revolicionario, amigo de San Marín y Belgrano.jpg El General Martín Miguel de Güemes fue un líder revolucionario, amigo de Manuel Belgrano y José de San Martín. Foto: Google.

Como colaborador esencial del general San Martín en el proyecto emancipador, Güemes se destacó por sus estrategias militares innovadoras. Su amistad con Manuel Belgrano, evidenciada por una abundante correspondencia, muestra el profundo respeto y afecto mutuo entre ambos líderes.

“Alto, delgado y flexible, de rostro rectilíneo aunque no abultado, y ojos claros”, así lo describió Vicente Fidel López, basándose en lo que le dijo su padre, Vicente López y Planes.

Los combates más relevantes de Güemes

Durante la primera invasión inglesa, el Justina, un buque de 26 cañones se ocupaba de bombardear Buenos Aires. El 12 de agosto de 1806 por la mañana, Santiago de Liniers ordenó neutralizarlo. Al mando de un pelotón de Húsares, un joven de 21 años lo obligó a rendirse, aprovechando que una bajante de las aguas lo mantenía inmovilizado. Fue así como un barco inglés fue tomado por un grupo de jinetes. Ese joven era Güemes.

Cuando estalló la revolución de Mayo, le habían dado la misión de patrullar la quebrada de Humahuaca. Como una suerte de estímulo, fue ascendido a capitán. Lo consideraban “un oficial infatigable”. Tuvo un papel determinante en la victoria patriota en Suipacha el 7 de noviembre de 1810, aunque curiosamente no fue mencionado en el parte de batalla, posiblemente por haber insistido en perseguir a los españoles y terminar con ellos, cosa que no se hizo, lo que generó un roce que los jefes no dejaron pasar.

Formó un ejército de 5 mil hombres..jpg Güemes llegó a formar un ejército de 5 mil hombres, con el que luchó en las batallas de Salta y Jujuy, fundamentales para la independencia Argentina. Foto: Google.

Convivía con una mujer casada y, aparentemente, vivían junto al esposo que decía que el salteño lo había amenazado de muerte si denunciaba la situación. Fue acusado por Manuel Belgrano de llevar una vida licenciosa y enviado a Buenos Aires. En la ciudad conoció a José de San Martín, y ambos armarían una dupla perfecta; con el tiempo con Belgrano -que reconocería la dureza de la sanción impuesta- también terminarían como grandes amigos.

Cuando San Martín se hizo cargo del Ejército del Norte, lo reconoció como General en jefe y lo puso a cargo de las avanzadas del Río Pasaje. El 29 de marzo de 1814 el futuro Libertador lo llamó “benemérito” cuando derrotó a los realistas en la ciudad de Salta.

Tuvo a maltraer a los españoles comandados por Joaquín de la Pezuela, a quienes atacó en distintos puntos de las provincias de Salta y Jujuy. El Directorio lo ascendió a coronel graduado del Ejército y jefe militar en Tucumán y Tarija.

Cómo murió Güemes

Martín Miguel de Güemes, ignorando los rumores de un ataque inminente, decidió permanecer en la ciudad. Durante la noche, un grupo de realistas lo sorprendió y lo hirió de bala.

Murió en las montañas tras 10 dísa de agonizar por una herida..jpg Ilustración del la muerte del General Martín Miguel de Güemes. Foto: Google.

Gravemente herido, huyó con sus leales gauchos hacia la quebrada de la Horqueta. Tras diez días de agonía, expuesto a la intemperie, murió en un catre improvisado.

Por qué es feriado el 17 de junio en Argentina

Se conmemora el 17 de junio el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, declarado feriado nacional desde 2016.

El 2 de agosto de 2006 se sancionó la Ley Nº 26.125 que declara al General Martín Miguel de Güemes como “Héroe Nacional”. Esta fecha celebra la valentía y dedicación de Güemes, que luchó por la independencia del país.