Quini 6: mirá los resultados de este miércoles

El sorteo del Quini 6 puso en juego un súperpozo de más de 8.500 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Quini 6 , en su edición 3335, realizado este miércoles 31 de diciembre de 2025, puso en juego un pozo millonario de más de 8.500 millones de pesos, con casi un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 4.150 millones de pesos . Salieron los números 38, 05, 13, 22, 43 y 40. En esta oportunidad el pozo quedó vacante .

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.380 millones de pesos . Salieron los números 36, 44, 28, 13, 32 y 12. En esta modalidad no hubo ganador con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.570 millones de pesos y salieron los números 40, 31, 12, 21, 08 y 36. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 290 millones de pesos, los números favorecidos fueron 36, 01, 15, 28, 39 y 21. Hubo 20 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de 14 millones de pesos cada uno.

Los afortunados se repartieron por el mapa argentino de la siguiente manera: seis en Provincia de Buenos Aires, tres en Santa Fe, tres en Córdoba, y uno en Misiones, Salta, Capital Federal, San Juan, San Luis, Chubut, Chaco y Río Negro.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 9.700 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

quini 6 navidad

Mirá los resultados del domingo

Quini 6, en su edición 3334, realizado este domingo 28 de diciembre de 2025, puso en juego un pozo millonario de más de 7.900 millones de pesos, con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 3.950 millones de pesos. Salieron los números 34, 05, 42, 04, 28 y 27. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.180 millones de pesos. Salieron los números 03, 16, 38, 45, 42 y 06. En esta modalidad no hubo ganador con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.200 millones de pesos y salieron los números 38, 25, 28, 24, 16 y 34. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 300 millones de pesos, los números favorecidos fueron 35, 25, 07, 15, 41 y 13. Hubo 74 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de 4 millones de pesos cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 8.300 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.