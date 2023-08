Recupera su cargo el juez que denunció a prostituta

El jurado, además, ordenó que se levante el embargo “sobre el 40% del sueldo del magistrado que deberá comunicarse a la Secretaría de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires” como también de no imponer costas.

La palabra del juez

Ante el jurado, el propio Stemphelet sostuvo: “Al momento de haber advertido el faltante de dinero y la tarjeta de crédito cuando estaba en la calle tuve algunas emociones encontradas dado que no sabía realmente si llamar a la Policía, denunciar o no decir nada e irme a mi casa para que nadie se entere de nada”.

“Me pareció más honesto, más digno, denunciar el hecho, no dejarlo pasar inadvertido por más que sabía que esa situación me iba a perjudicar”, añadió. Stemphelet agregó que luego que la Policía llegó al lugar, él se subió a su vehículo y se retiró.

“Posteriormente, me entero de que a la mujer la habían llevado a la comisaría, la habían identificado, hasta ese momento me quise desentender del tema y cuando la fiscalía lo considerara pertinente me iba a citar”, expresó. “En ningún momento ingresé después que llegara la Policía al departamento, ni observé un procedimiento sea allanamiento, requisa”, afirmó y concluyó: “Estoy acá para que se sepa la verdad, nada más”.