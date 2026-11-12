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Resultados de las quinielas de hoy 12 de noviembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Resultados de las quinielas de hoy 12 de noviembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Jueves, 12 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 0981
1° 0981, 2° 2765, 3° 0341, 4° 9324, 5° 7509, 6° 1468, 7° 7809, 8° 1931, 9° 7432, 10° 3987, 11° 1509, 12° 1748, 13° 2074, 14° 4613, 15° 8426, 16° 4318, 17° 2045, 18° 2380, 19° 4593, 20° 8942

El Primero

Cabeza: 3188
1° 3188, 2° 7444, 3° 9747, 4° 2237, 5° 2530, 6° 1491, 7° 1188, 8° 7181, 9° 5406, 10° 9934, 11° 6448, 12° 2075, 13° 9494, 14° 7339, 15° 7877, 16° 9173, 17° 8790, 18° 2868, 19° 6092, 20° 0713

La Matutina

Cabeza: 8247
1° 8247, 2° 2263, 3° 0133, 4° 4354, 5° 8599, 6° 2524, 7° 4848, 8° 4537, 9° 7170, 10° 5768, 11° 2516, 12° 7308, 13° 7960, 14° 4658, 15° 0553, 16° 0147, 17° 4600, 18° 1560, 19° 3149, 20° 9222

La Vespertina

Cabeza: 3060
1° 3060, 2° 2951, 3° 2560, 4° 1438, 5° 9000, 6° 9476, 7° 4693, 8° 6493, 9° 9631, 10° 3022, 11° 8302, 12° 3203, 13° 3086, 14° 3615, 15° 3442, 16° 1220, 17° 4731, 18° 0903, 19° 5471, 20° 1209

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 0769
1° 0769, 2° 3317, 3° 7271, 4° 7411, 5° 4721, 6° 7420, 7° 1582, 8° 0775, 9° 0704, 10° 0269, 11° 4708, 12° 1335, 13° 8244, 14° 2628, 15° 4789, 16° 5692, 17° 5954, 18° 2352, 19° 7095, 20° 6378

El Primero

Cabeza: 6352
1° 6352, 2° 5115, 3° 9674, 4° 0945, 5° 4894, 6° 3071, 7° 7638, 8° 6644, 9° 5182, 10° 4831, 11° 0967, 12° 1920, 13° 6147, 14° 5620, 15° 5789, 16° 7172, 17° 0672, 18° 3800, 19° 7092, 20° 7512

La Matutina

Cabeza: 0106
1° 0106, 2° 2017, 3° 9335, 4° 4371, 5° 8559, 6° 2369, 7° 0817, 8° 5841, 9° 3634, 10° 1363, 11° 6523, 12° 0216, 13° 8180, 14° 2941, 15° 2975, 16° 5833, 17° 9115, 18° 3310, 19° 2887, 20° 1171

La Vespertina

Cabeza: 3252
1° 3252, 2° 3358, 3° 8987, 4° 9766, 5° 0829, 6° 8347, 7° 2163, 8° 2553, 9° 8084, 10° 9335, 11° 0218, 12° 8161, 13° 5581, 14° 7685, 15° 4271, 16° 3179, 17° 4494, 18° 2353, 19° 0806, 20° 4206

La Nocturna

Cabeza: 4528
1° 4528, 2° 4236, 3° 6095, 4° 3215, 5° 6026, 6° 8011, 7° 3645, 8° 0655, 9° 4521, 10° 5460, 11° 1980, 12° 3927, 13° 6877, 14° 1463, 15° 1139, 16° 2152, 17° 5359, 18° 8965, 19° 5342, 20° 7965

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 7538
1° 7538, 2° 9007, 3° 8676, 4° 5698, 5° 5119, 6° 5567, 7° 9451, 8° 7431, 9° 5405, 10° 6301, 11° 2062, 12° 8723, 13° 3092, 14° 9110, 15° 5018, 16° 8648, 17° 2307, 18° 7267, 19° 8695, 20° 4401

El Primero

Cabeza: 6028
1° 6028, 2° 1843, 3° 0723, 4° 9014, 5° 9097, 6° 0788, 7° 7450, 8° 1445, 9° 1770, 10° 3984, 11° 3506, 12° 1104, 13° 3374, 14° 1110, 15° 5040, 16° 3502, 17° 8959, 18° 2995, 19° 9956, 20° 3166

La Matutina

Cabeza: 6905
1° 6905, 2° 1085, 3° 8764, 4° 2226, 5° 9080, 6° 8020, 7° 3535, 8° 0318, 9° 1627, 10° 3250, 11° 5379, 12° 0749, 13° 1459, 14° 0142, 15° 8771, 16° 1012, 17° 1640, 18° 2163, 19° 2273, 20° 8141

La Vespertina

Cabeza: 8416
1° 8416, 2° 2154, 3° 2290, 4° 5240, 5° 8131, 6° 4914, 7° 7246, 8° 5173, 9° 3602, 10° 1969, 11° 5126, 12° 2479, 13° 2407, 14° 0168, 15° 0204, 16° 6341, 17° 0934, 18° 5056, 19° 3583, 20° 5026

La Nocturna

Cabeza: 0665
1° 0665, 2° 2238, 3° 5486, 4° 7429, 5° 9636, 6° 4797, 7° 4381, 8° 6705, 9° 7314, 10° 3713, 11° 2488, 12° 4320, 13° 1838, 14° 7508, 15° 0002, 16° 6197, 17° 5338, 18° 5530, 19° 1909, 20° 1148

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 9458
1° 9458, 2° 8812, 3° 1117, 4° 2642, 5° 7910, 6° 4102, 7° 8953, 8° 3616, 9° 4807, 10° 7270, 11° 3873, 12° 8592, 13° 3133, 14° 3214, 15° 0809, 16° 5116, 17° 2929, 18° 5802, 19° 9919, 20° 7720

El Primero

Cabeza: 1356
1° 1356, 2° 9335, 3° 7712, 4° 6926, 5° 0564, 6° 1613, 7° 6345, 8° 3233, 9° 0407, 10° 9168, 11° 5683, 12° 8042, 13° 8268, 14° 0571, 15° 3548, 16° 9618, 17° 7688, 18° 0617, 19° 4059, 20° 1061

La Matutina

Cabeza: 3567
1° 3567, 2° 3491, 3° 7323, 4° 3451, 5° 9173, 6° 3454, 7° 2116, 8° 1052, 9° 6951, 10° 4185, 11° 1994, 12° 0994, 13° 4538, 14° 0681, 15° 8172, 16° 5965, 17° 3014, 18° 2675, 19° 4561, 20° 4177

La Vespertina

Cabeza: 6095
1° 6095, 2° 0181, 3° 1725, 4° 5045, 5° 1907, 6° 1671, 7° 2620, 8° 0057, 9° 0856, 10° 8941, 11° 8081, 12° 2796, 13° 4736, 14° 4542, 15° 3266, 16° 4532, 17° 4837, 18° 6014, 19° 9591, 20° 8725

La Nocturna

Cabeza: 3584
1° 3584, 2° 8329, 3° 5722, 4° 4669, 5° 0346, 6° 0093, 7° 3863, 8° 6771, 9° 4545, 10° 4717, 11° 5653, 12° 9501, 13° 2516, 14° 0678, 15° 4966, 16° 1085, 17° 3837, 18° 6837, 19° 3264, 20° 0872

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 4174
1° 4174, 2° 4695, 3° 2661, 4° 0030, 5° 5727, 6° 9493, 7° 5274, 8° 3452, 9° 2864, 10° 5346, 11° 9659, 12° 5478, 13° 0034, 14° 4139, 15° 5317, 16° 4102, 17° 2493, 18° 4192, 19° 7955, 20° 7950

El Primero

Cabeza: 3846
1° 3846, 2° 9623, 3° 4069, 4° 8517, 5° 9231, 6° 3450, 7° 6974, 8° 5365, 9° 9720, 10° 7380, 11° 7175, 12° 5234, 13° 8336, 14° 1741, 15° 8885, 16° 8913, 17° 5686, 18° 3134, 19° 0161, 20° 4447

La Matutina

Cabeza: 6316
1° 6316, 2° 9138, 3° 5930, 4° 5971, 5° 7934, 6° 4653, 7° 9911, 8° 7516, 9° 6218, 10° 3883, 11° 0595, 12° 6923, 13° 4106, 14° 9965, 15° 1966, 16° 1867, 17° 0641, 18° 7744, 19° 2405, 20° 6330

La Vespertina

Cabeza: 7491
1° 7491, 2° 4557, 3° 8690, 4° 7900, 5° 8111, 6° 9951, 7° 7051, 8° 8718, 9° 4759, 10° 6067, 11° 3478, 12° 0553, 13° 1394, 14° 8034, 15° 1162, 16° 8384, 17° 6452, 18° 7347, 19° 8443, 20° 7354

La Nocturna

Cabeza: 9834
1° 9834, 2° 7475, 3° 7492, 4° 0274, 5° 6265, 6° 2688, 7° 6789, 8° 5620, 9° 5028, 10° 9222, 11° 8383, 12° 8138, 13° 3163, 14° 7973, 15° 7456, 16° 2819, 17° 1674, 18° 1585, 19° 7962, 20° 1772

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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