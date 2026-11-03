Resultados de las quinielas de hoy 3 de noviembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Martes, 3 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 1668
1° 1668, 2° 3832, 3° 8207, 4° 3280, 5° 3480, 6° 4388, 7° 7723, 8° 1422, 9° 8110, 10° 7593, 11° 1484, 12° 0596, 13° 0943, 14° 8604, 15° 5182, 16° 7463, 17° 3572, 18° 8058, 19° 0096, 20° 6675
El Primero
Cabeza: 5590
1° 5590, 2° 9990, 3° 1940, 4° 8007, 5° 9489, 6° 0040, 7° 4710, 8° 1847, 9° 0870, 10° 2744, 11° 4306, 12° 2360, 13° 5341, 14° 3818, 15° 6081, 16° 1634, 17° 0524, 18° 1797, 19° 4974, 20° 6267
La Matutina
Cabeza: 3582
1° 3582, 2° 1591, 3° 4457, 4° 9098, 5° 1800, 6° 0250, 7° 6848, 8° 9238, 9° 2673, 10° 8606, 11° 9062, 12° 3955, 13° 8154, 14° 2859, 15° 0620, 16° 9962, 17° 4493, 18° 9306, 19° 2882, 20° 1098
La Vespertina
Cabeza: 2472
1° 2472, 2° 4365, 3° 8510, 4° 6124, 5° 4182, 6° 8503, 7° 7597, 8° 8195, 9° 4887, 10° 4434, 11° 1220, 12° 4108, 13° 2794, 14° 0042, 15° 1222, 16° 4770, 17° 4349, 18° 2095, 19° 8409, 20° 9602
La Nocturna
Cabeza: 1743
1° 1743, 2° 7406, 3° 8064, 4° 5447, 5° 7620, 6° 6253, 7° 0097, 8° 7550, 9° 3166, 10° 7018, 11° 2913, 12° 8930, 13° 8546, 14° 2716, 15° 6311, 16° 3715, 17° 1050, 18° 8742, 19° 7984, 20° 6826
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 4326
1° 4326, 2° 4409, 3° 9377, 4° 5358, 5° 1776, 6° 4181, 7° 2308, 8° 9833, 9° 7203, 10° 7800, 11° 3587, 12° 9584, 13° 3579, 14° 4326, 15° 4276, 16° 7883, 17° 5029, 18° 1703, 19° 9010, 20° 5713
El Primero
Cabeza: 3891
1° 3891, 2° 5032, 3° 5073, 4° 3726, 5° 0408, 6° 1342, 7° 5851, 8° 8494, 9° 1619, 10° 3104, 11° 1404, 12° 6214, 13° 9798, 14° 7090, 15° 6715, 16° 5430, 17° 9448, 18° 3841, 19° 7217, 20° 5496
La Matutina
Cabeza: 6767
1° 6767, 2° 2542, 3° 1861, 4° 7150, 5° 8894, 6° 6630, 7° 0870, 8° 3476, 9° 6538, 10° 9930, 11° 9358, 12° 7184, 13° 9530, 14° 3604, 15° 7438, 16° 0096, 17° 4892, 18° 1415, 19° 5890, 20° 7861
La Vespertina
Cabeza: 5296
1° 5296, 2° 1394, 3° 8234, 4° 4571, 5° 7844, 6° 0526, 7° 9635, 8° 8396, 9° 8532, 10° 4295, 11° 2368, 12° 5134, 13° 3355, 14° 6730, 15° 0413, 16° 6906, 17° 5322, 18° 3590, 19° 3075, 20° 2294
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 4969
1° 4969, 2° 6561, 3° 7220, 4° 9127, 5° 0167, 6° 0587, 7° 6448, 8° 4857, 9° 4899, 10° 9352, 11° 9738, 12° 2907, 13° 6162, 14° 3676, 15° 6544, 16° 0035, 17° 8733, 18° 3010, 19° 1700, 20° 8287
El Primero
Cabeza: 3937
1° 3937, 2° 0892, 3° 3105, 4° 4742, 5° 4872, 6° 1396, 7° 2263, 8° 1838, 9° 9285, 10° 1632, 11° 2813, 12° 7548, 13° 4784, 14° 4429, 15° 0862, 16° 7988, 17° 4342, 18° 6987, 19° 5689, 20° 8538
La Matutina
Cabeza: 2855
1° 2855, 2° 2256, 3° 6085, 4° 6800, 5° 4919, 6° 9886, 7° 7633, 8° 1790, 9° 3685, 10° 9297, 11° 1637, 12° 4633, 13° 2278, 14° 5329, 15° 0029, 16° 5228, 17° 3634, 18° 6297, 19° 1094, 20° 6484
La Vespertina
Cabeza: 9403
1° 9403, 2° 5172, 3° 9091, 4° 7227, 5° 7460, 6° 4348, 7° 5130, 8° 2614, 9° 7789, 10° 3080, 11° 2121, 12° 6674, 13° 8726, 14° 2959, 15° 5859, 16° 4858, 17° 0433, 18° 7673, 19° 6033, 20° 1456
La Nocturna
Cabeza: 6760
1° 6760, 2° 7314, 3° 3298, 4° 4349, 5° 6178, 6° 0930, 7° 9173, 8° 4919, 9° 5700, 10° 7351, 11° 6474, 12° 9677, 13° 2424, 14° 7661, 15° 0861, 16° 6507, 17° 7479, 18° 7878, 19° 1541, 20° 9342
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 0353
1° 0353, 2° 6988, 3° 2754, 4° 4741, 5° 2809, 6° 5286, 7° 7830, 8° 8648, 9° 1880, 10° 9933, 11° 9941, 12° 4114, 13° 3802, 14° 0810, 15° 9043, 16° 4270, 17° 0611, 18° 7069, 19° 6757, 20° 3419
El Primero
Cabeza: 2727
1° 2727, 2° 8162, 3° 9821, 4° 6470, 5° 1697, 6° 3475, 7° 8759, 8° 6899, 9° 6348, 10° 7997, 11° 8921, 12° 9524, 13° 6807, 14° 0359, 15° 9069, 16° 4312, 17° 9230, 18° 7437, 19° 7977, 20° 0998
La Matutina
Cabeza: 3697
1° 3697, 2° 1588, 3° 7990, 4° 0656, 5° 6380, 6° 8782, 7° 7164, 8° 4322, 9° 0806, 10° 3212, 11° 1909, 12° 2141, 13° 7289, 14° 4281, 15° 0329, 16° 4273, 17° 2569, 18° 7327, 19° 1206, 20° 8292
La Vespertina
Cabeza: 4976
1° 4976, 2° 1487, 3° 8612, 4° 5267, 5° 0872, 6° 9541, 7° 4110, 8° 2936, 9° 6736, 10° 5565, 11° 6054, 12° 4328, 13° 3553, 14° 0006, 15° 4595, 16° 3894, 17° 4542, 18° 4122, 19° 3227, 20° 7832
La Nocturna
Cabeza: 3407
1° 3407, 2° 5748, 3° 9160, 4° 9187, 5° 8069, 6° 5220, 7° 4751, 8° 8687, 9° 6198, 10° 0776, 11° 1366, 12° 7406, 13° 5576, 14° 7178, 15° 6617, 16° 2663, 17° 7233, 18° 7528, 19° 6219, 20° 8072
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 3460
1° 3460, 2° 5307, 3° 6864, 4° 0031, 5° 0090, 6° 4915, 7° 0051, 8° 3845, 9° 0082, 10° 1457, 11° 5127, 12° 5144, 13° 7711, 14° 8338, 15° 9442, 16° 0984, 17° 4435, 18° 9083, 19° 0614, 20° 8367
El Primero
Cabeza: 7039
1° 7039, 2° 2061, 3° 2700, 4° 4846, 5° 3662, 6° 1681, 7° 2201, 8° 3060, 9° 8233, 10° 2268, 11° 2637, 12° 8979, 13° 5041, 14° 9323, 15° 2363, 16° 2873, 17° 1749, 18° 9491, 19° 2258, 20° 6411
La Matutina
Cabeza: 8894
1° 8894, 2° 2765, 3° 7284, 4° 7009, 5° 9499, 6° 5821, 7° 6813, 8° 9973, 9° 1349, 10° 0146, 11° 2275, 12° 5418, 13° 9190, 14° 2436, 15° 2501, 16° 4875, 17° 8695, 18° 1172, 19° 3660, 20° 1113
La Vespertina
Cabeza: 3473
1° 3473, 2° 9347, 3° 0507, 4° 8458, 5° 3389, 6° 5202, 7° 5064, 8° 8438, 9° 5729, 10° 6467, 11° 6479, 12° 9278, 13° 4947, 14° 2301, 15° 0419, 16° 2489, 17° 6045, 18° 7499, 19° 8707, 20° 4009
La Nocturna
Cabeza: 6537
1° 6537, 2° 9691, 3° 2815, 4° 0951, 5° 9989, 6° 7684, 7° 2400, 8° 2695, 9° 9142, 10° 3161, 11° 9413, 12° 7796, 13° 4273, 14° 2807, 15° 1152, 16° 0337, 17° 8253, 18° 9874, 19° 3621, 20° 2925
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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