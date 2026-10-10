Resultados de las quinielas de hoy sábado 10 de octubre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Sábado, 10 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 7617
1° 7617, 2° 3043, 3° 1372, 4° 1963, 5° 2051, 6° 1812, 7° 3452, 8° 9420, 9° 4045, 10° 5113, 11° 5010, 12° 3485, 13° 6191, 14° 7059, 15° 8401, 16° 1698, 17° 8259, 18° 8878, 19° 9350, 20° 1170
El Primero
Cabeza: 9056
1° 9056, 2° 0973, 3° 1222, 4° 4945, 5° 6550, 6° 0133, 7° 3253, 8° 2932, 9° 8332, 10° 4502, 11° 1029, 12° 5733, 13° 6324, 14° 0620, 15° 7083, 16° 7890, 17° 8073, 18° 6478, 19° 9102, 20° 6402
La Matutina
Cabeza: 0331
1° 0331, 2° 2679, 3° 1344, 4° 1732, 5° 2027, 6° 2546, 7° 9214, 8° 7409, 9° 4133, 10° 1886, 11° 8319, 12° 5715, 13° 1529, 14° 4196, 15° 4191, 16° 7825, 17° 8116, 18° 2995, 19° 1608, 20° 9063
La Vespertina
Cabeza: 0271
1° 0271, 2° 3566, 3° 1195, 4° 1574, 5° 2477, 6° 2782, 7° 5316, 8° 4668, 9° 3754, 10° 4563, 11° 5117, 12° 8631, 13° 9364, 14° 6083, 15° 7107, 16° 0097, 17° 4771, 18° 0276, 19° 9377, 20° 6584
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 6106
1° 6106, 2° 1293, 3° 1072, 4° 5521, 5° 4175, 6° 1671, 7° 7860, 8° 2378, 9° 9385, 10° 0143, 11° 8167, 12° 0027, 13° 9576, 14° 0919, 15° 8637, 16° 9695, 17° 8783, 18° 7038, 19° 0626, 20° 6543
El Primero
Cabeza: 5557
1° 5557, 2° 9161, 3° 4549, 4° 1058, 5° 4984, 6° 0746, 7° 7231, 8° 2127, 9° 8268, 10° 3692, 11° 2788, 12° 9452, 13° 0195, 14° 8509, 15° 0602, 16° 2463, 17° 3250, 18° 8869, 19° 2816, 20° 1216
La Matutina
Cabeza: 3410
1° 3410, 2° 1903, 3° 8015, 4° 3752, 5° 0238, 6° 1474, 7° 4079, 8° 5349, 9° 5056, 10° 0039, 11° 9558, 12° 2656, 13° 7189, 14° 8534, 15° 4853, 16° 9986, 17° 3890, 18° 0328, 19° 0491, 20° 0802
La Vespertina
Cabeza: 9664
1° 9664, 2° 4516, 3° 2594, 4° 3542, 5° 3064, 6° 3007, 7° 3798, 8° 7046, 9° 7530, 10° 9064, 11° 7824, 12° 7508, 13° 2584, 14° 8415, 15° 9583, 16° 6695, 17° 2616, 18° 3531, 19° 5743, 20° 7717
La Nocturna
Cabeza: 1541
1° 1541, 2° 4909, 3° 2889, 4° 8503, 5° 3949, 6° 7782, 7° 1159, 8° 0989, 9° 7149, 10° 6020, 11° 5242, 12° 6306, 13° 7071, 14° 3806, 15° 9899, 16° 9878, 17° 8884, 18° 5714, 19° 6188, 20° 7217
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 0956
1° 0956, 2° 0670, 3° 1204, 4° 6432, 5° 9959, 6° 3918, 7° 6518, 8° 1438, 9° 5804, 10° 8538, 11° 0679, 12° 6667, 13° 5011, 14° 3377, 15° 1709, 16° 0675, 17° 0533, 18° 2247, 19° 4686, 20° 7755
El Primero
Cabeza: 8393
1° 8393, 2° 5107, 3° 9720, 4° 0185, 5° 9405, 6° 9565, 7° 8117, 8° 0935, 9° 3015, 10° 9004, 11° 5879, 12° 8707, 13° 0833, 14° 8067, 15° 4370, 16° 3039, 17° 7111, 18° 6759, 19° 3301, 20° 9733
La Matutina
Cabeza: 6542
1° 6542, 2° 5544, 3° 2819, 4° 3491, 5° 6130, 6° 6624, 7° 7029, 8° 6398, 9° 7283, 10° 8111, 11° 4674, 12° 7971, 13° 2998, 14° 9998, 15° 7542, 16° 8339, 17° 0013, 18° 1085, 19° 6236, 20° 7694
La Vespertina
Cabeza: 5185
1° 5185, 2° 3148, 3° 5283, 4° 8038, 5° 7357, 6° 6213, 7° 1659, 8° 7053, 9° 1537, 10° 8372, 11° 9218, 12° 5583, 13° 2520, 14° 0610, 15° 9766, 16° 3769, 17° 9418, 18° 9290, 19° 0912, 20° 5099
La Nocturna
Cabeza: 4324
1° 4324, 2° 8842, 3° 0445, 4° 4817, 5° 9074, 6° 5770, 7° 2647, 8° 5611, 9° 4827, 10° 4471, 11° 0019, 12° 6155, 13° 9441, 14° 5686, 15° 4877, 16° 7424, 17° 0940, 18° 0457, 19° 6665, 20° 3348
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 2540
1° 2540, 2° 4080, 3° 3820, 4° 4899, 5° 2578, 6° 9892, 7° 8411, 8° 1906, 9° 7563, 10° 8381, 11° 0850, 12° 2573, 13° 5162, 14° 7028, 15° 4508, 16° 4344, 17° 8051, 18° 6040, 19° 3606, 20° 1341
El Primero
Cabeza: 4650
1° 4650, 2° 3149, 3° 9501, 4° 8967, 5° 9293, 6° 1108, 7° 5967, 8° 3756, 9° 9986, 10° 1578, 11° 4759, 12° 8471, 13° 9741, 14° 6024, 15° 9472, 16° 7470, 17° 9750, 18° 1382, 19° 0596, 20° 2763
La Matutina
Cabeza: 5918
1° 5918, 2° 6272, 3° 6578, 4° 6191, 5° 2822, 6° 2051, 7° 1729, 8° 6597, 9° 5979, 10° 4011, 11° 6888, 12° 3670, 13° 9450, 14° 2153, 15° 0274, 16° 3347, 17° 6443, 18° 0309, 19° 4999, 20° 8593
La Vespertina
Cabeza: 5415
1° 5415, 2° 6646, 3° 7106, 4° 2070, 5° 2009, 6° 8094, 7° 7781, 8° 2821, 9° 4294, 10° 2619, 11° 6284, 12° 2121, 13° 3261, 14° 8542, 15° 2095, 16° 5541, 17° 8543, 18° 9774, 19° 7895, 20° 8907
La Nocturna
Cabeza: 2654
1° 2654, 2° 7750, 3° 2879, 4° 1125, 5° 9776, 6° 7864, 7° 4581, 8° 2490, 9° 9824, 10° 6801, 11° 2176, 12° 5113, 13° 7631, 14° 4048, 15° 9990, 16° 2669, 17° 4444, 18° 0587, 19° 3059, 20° 2496
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 6182
1° 6182, 2° 8185, 3° 9240, 4° 7994, 5° 9700, 6° 9251, 7° 7413, 8° 6331, 9° 9968, 10° 5840, 11° 3894, 12° 2188, 13° 9290, 14° 6076, 15° 0954, 16° 3803, 17° 4554, 18° 4309, 19° 5953, 20° 6785
El Primero
Cabeza: 9656
1° 9656, 2° 7401, 3° 4759, 4° 4409, 5° 3273, 6° 6679, 7° 3684, 8° 8656, 9° 0364, 10° 4643, 11° 1222, 12° 4229, 13° 4256, 14° 6728, 15° 1630, 16° 5550, 17° 8773, 18° 5813, 19° 1811, 20° 0039
La Matutina
Cabeza: 3297
1° 3297, 2° 6015, 3° 4226, 4° 6964, 5° 4729, 6° 9187, 7° 5510, 8° 5987, 9° 4035, 10° 6127, 11° 2586, 12° 3495, 13° 7605, 14° 8061, 15° 4630, 16° 3775, 17° 2921, 18° 2719, 19° 6671, 20° 3243
La Vespertina
Cabeza: 9220
1° 9220, 2° 8542, 3° 9425, 4° 6300, 5° 9125, 6° 5517, 7° 1538, 8° 4741, 9° 6031, 10° 7418, 11° 8777, 12° 1478, 13° 4993, 14° 4278, 15° 0840, 16° 2152, 17° 6382, 18° 3520, 19° 9306, 20° 8698
La Nocturna
Cabeza: 1044
1° 1044, 2° 5492, 3° 2262, 4° 5426, 5° 9151, 6° 0998, 7° 0441, 8° 7350, 9° 9975, 10° 9769, 11° 5254, 12° 7048, 13° 9227, 14° 1148, 15° 0375, 16° 5044, 17° 7568, 18° 8027, 19° 8455, 20° 6224
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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