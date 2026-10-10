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Resultados de las quinielas de hoy sábado 10 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy sábado 10 de octubre de 2026.

Resultados de las quinielas de hoy sábado 10 de octubre de 2026.

Repasá los resultados de la jornada del Sábado, 10 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 7617
1° 7617, 2° 3043, 3° 1372, 4° 1963, 5° 2051, 6° 1812, 7° 3452, 8° 9420, 9° 4045, 10° 5113, 11° 5010, 12° 3485, 13° 6191, 14° 7059, 15° 8401, 16° 1698, 17° 8259, 18° 8878, 19° 9350, 20° 1170

El Primero

Cabeza: 9056
1° 9056, 2° 0973, 3° 1222, 4° 4945, 5° 6550, 6° 0133, 7° 3253, 8° 2932, 9° 8332, 10° 4502, 11° 1029, 12° 5733, 13° 6324, 14° 0620, 15° 7083, 16° 7890, 17° 8073, 18° 6478, 19° 9102, 20° 6402

La Matutina

Cabeza: 0331
1° 0331, 2° 2679, 3° 1344, 4° 1732, 5° 2027, 6° 2546, 7° 9214, 8° 7409, 9° 4133, 10° 1886, 11° 8319, 12° 5715, 13° 1529, 14° 4196, 15° 4191, 16° 7825, 17° 8116, 18° 2995, 19° 1608, 20° 9063

La Vespertina

Cabeza: 0271
1° 0271, 2° 3566, 3° 1195, 4° 1574, 5° 2477, 6° 2782, 7° 5316, 8° 4668, 9° 3754, 10° 4563, 11° 5117, 12° 8631, 13° 9364, 14° 6083, 15° 7107, 16° 0097, 17° 4771, 18° 0276, 19° 9377, 20° 6584

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 6106
1° 6106, 2° 1293, 3° 1072, 4° 5521, 5° 4175, 6° 1671, 7° 7860, 8° 2378, 9° 9385, 10° 0143, 11° 8167, 12° 0027, 13° 9576, 14° 0919, 15° 8637, 16° 9695, 17° 8783, 18° 7038, 19° 0626, 20° 6543

El Primero

Cabeza: 5557
1° 5557, 2° 9161, 3° 4549, 4° 1058, 5° 4984, 6° 0746, 7° 7231, 8° 2127, 9° 8268, 10° 3692, 11° 2788, 12° 9452, 13° 0195, 14° 8509, 15° 0602, 16° 2463, 17° 3250, 18° 8869, 19° 2816, 20° 1216

La Matutina

Cabeza: 3410
1° 3410, 2° 1903, 3° 8015, 4° 3752, 5° 0238, 6° 1474, 7° 4079, 8° 5349, 9° 5056, 10° 0039, 11° 9558, 12° 2656, 13° 7189, 14° 8534, 15° 4853, 16° 9986, 17° 3890, 18° 0328, 19° 0491, 20° 0802

La Vespertina

Cabeza: 9664
1° 9664, 2° 4516, 3° 2594, 4° 3542, 5° 3064, 6° 3007, 7° 3798, 8° 7046, 9° 7530, 10° 9064, 11° 7824, 12° 7508, 13° 2584, 14° 8415, 15° 9583, 16° 6695, 17° 2616, 18° 3531, 19° 5743, 20° 7717

La Nocturna

Cabeza: 1541
1° 1541, 2° 4909, 3° 2889, 4° 8503, 5° 3949, 6° 7782, 7° 1159, 8° 0989, 9° 7149, 10° 6020, 11° 5242, 12° 6306, 13° 7071, 14° 3806, 15° 9899, 16° 9878, 17° 8884, 18° 5714, 19° 6188, 20° 7217

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 0956
1° 0956, 2° 0670, 3° 1204, 4° 6432, 5° 9959, 6° 3918, 7° 6518, 8° 1438, 9° 5804, 10° 8538, 11° 0679, 12° 6667, 13° 5011, 14° 3377, 15° 1709, 16° 0675, 17° 0533, 18° 2247, 19° 4686, 20° 7755

El Primero

Cabeza: 8393
1° 8393, 2° 5107, 3° 9720, 4° 0185, 5° 9405, 6° 9565, 7° 8117, 8° 0935, 9° 3015, 10° 9004, 11° 5879, 12° 8707, 13° 0833, 14° 8067, 15° 4370, 16° 3039, 17° 7111, 18° 6759, 19° 3301, 20° 9733

La Matutina

Cabeza: 6542
1° 6542, 2° 5544, 3° 2819, 4° 3491, 5° 6130, 6° 6624, 7° 7029, 8° 6398, 9° 7283, 10° 8111, 11° 4674, 12° 7971, 13° 2998, 14° 9998, 15° 7542, 16° 8339, 17° 0013, 18° 1085, 19° 6236, 20° 7694

La Vespertina

Cabeza: 5185
1° 5185, 2° 3148, 3° 5283, 4° 8038, 5° 7357, 6° 6213, 7° 1659, 8° 7053, 9° 1537, 10° 8372, 11° 9218, 12° 5583, 13° 2520, 14° 0610, 15° 9766, 16° 3769, 17° 9418, 18° 9290, 19° 0912, 20° 5099

La Nocturna

Cabeza: 4324
1° 4324, 2° 8842, 3° 0445, 4° 4817, 5° 9074, 6° 5770, 7° 2647, 8° 5611, 9° 4827, 10° 4471, 11° 0019, 12° 6155, 13° 9441, 14° 5686, 15° 4877, 16° 7424, 17° 0940, 18° 0457, 19° 6665, 20° 3348

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 2540
1° 2540, 2° 4080, 3° 3820, 4° 4899, 5° 2578, 6° 9892, 7° 8411, 8° 1906, 9° 7563, 10° 8381, 11° 0850, 12° 2573, 13° 5162, 14° 7028, 15° 4508, 16° 4344, 17° 8051, 18° 6040, 19° 3606, 20° 1341

El Primero

Cabeza: 4650
1° 4650, 2° 3149, 3° 9501, 4° 8967, 5° 9293, 6° 1108, 7° 5967, 8° 3756, 9° 9986, 10° 1578, 11° 4759, 12° 8471, 13° 9741, 14° 6024, 15° 9472, 16° 7470, 17° 9750, 18° 1382, 19° 0596, 20° 2763

La Matutina

Cabeza: 5918
1° 5918, 2° 6272, 3° 6578, 4° 6191, 5° 2822, 6° 2051, 7° 1729, 8° 6597, 9° 5979, 10° 4011, 11° 6888, 12° 3670, 13° 9450, 14° 2153, 15° 0274, 16° 3347, 17° 6443, 18° 0309, 19° 4999, 20° 8593

La Vespertina

Cabeza: 5415
1° 5415, 2° 6646, 3° 7106, 4° 2070, 5° 2009, 6° 8094, 7° 7781, 8° 2821, 9° 4294, 10° 2619, 11° 6284, 12° 2121, 13° 3261, 14° 8542, 15° 2095, 16° 5541, 17° 8543, 18° 9774, 19° 7895, 20° 8907

La Nocturna

Cabeza: 2654
1° 2654, 2° 7750, 3° 2879, 4° 1125, 5° 9776, 6° 7864, 7° 4581, 8° 2490, 9° 9824, 10° 6801, 11° 2176, 12° 5113, 13° 7631, 14° 4048, 15° 9990, 16° 2669, 17° 4444, 18° 0587, 19° 3059, 20° 2496

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 6182
1° 6182, 2° 8185, 3° 9240, 4° 7994, 5° 9700, 6° 9251, 7° 7413, 8° 6331, 9° 9968, 10° 5840, 11° 3894, 12° 2188, 13° 9290, 14° 6076, 15° 0954, 16° 3803, 17° 4554, 18° 4309, 19° 5953, 20° 6785

El Primero

Cabeza: 9656
1° 9656, 2° 7401, 3° 4759, 4° 4409, 5° 3273, 6° 6679, 7° 3684, 8° 8656, 9° 0364, 10° 4643, 11° 1222, 12° 4229, 13° 4256, 14° 6728, 15° 1630, 16° 5550, 17° 8773, 18° 5813, 19° 1811, 20° 0039

La Matutina

Cabeza: 3297
1° 3297, 2° 6015, 3° 4226, 4° 6964, 5° 4729, 6° 9187, 7° 5510, 8° 5987, 9° 4035, 10° 6127, 11° 2586, 12° 3495, 13° 7605, 14° 8061, 15° 4630, 16° 3775, 17° 2921, 18° 2719, 19° 6671, 20° 3243

La Vespertina

Cabeza: 9220
1° 9220, 2° 8542, 3° 9425, 4° 6300, 5° 9125, 6° 5517, 7° 1538, 8° 4741, 9° 6031, 10° 7418, 11° 8777, 12° 1478, 13° 4993, 14° 4278, 15° 0840, 16° 2152, 17° 6382, 18° 3520, 19° 9306, 20° 8698

La Nocturna

Cabeza: 1044
1° 1044, 2° 5492, 3° 2262, 4° 5426, 5° 9151, 6° 0998, 7° 0441, 8° 7350, 9° 9975, 10° 9769, 11° 5254, 12° 7048, 13° 9227, 14° 1148, 15° 0375, 16° 5044, 17° 7568, 18° 8027, 19° 8455, 20° 6224

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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