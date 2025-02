Revuelo en los premios Grammy 2025: Bianca Censori, la esposa de Kanye West, posó con un vestido totalmente transparente

Bianca Censori, desde que contrajo matrimonio con Kanye West, sus elecciones para vestir fueron evolucionando hasta llegar al punto de ocultar nada, o muy poco.

Cabe destacar que la arquitecta australiana ha sido centro de debate en redes sociales debido a su inclinación por prendas reveladoras y se han desatado especulaciones sobre el impacto de Kanye en su imagen pública.

Días antes de los Grammy 2025, la pareja fue vista en el Aeropuerto Internacional de Tokio, marcando su regreso a la esfera pública tras semanas de ausencia.

Al respecto, en X (ex Twitter) usuarios especularon respecto a si la modelo podría estar siendo forzada a vestir de esta forma. Un usuario que publicó el video en el que Censori revela el polémico atuendo dijo "pestañea dos veces si necesitas ayuda".

Ambos habían estado alejados del ojo mediático después de su estancia en Dubái, donde celebraron el cumpleaños número 30 de Censori con una serie de eventos privados.

Su llegada a la capital japonesa generó especulación sobre sus próximos movimientos, aunque en ese momento no se confirmó si tenían previsto asistir a la ceremonia de premiación en Los Ángeles.

En su paso por el aeropuerto, Bianca Censori volvió a acaparar miradas con un atuendo ceñido de tono metálico, que incluía transparencias sutiles y dejaba entrever su ropa interior.

A pesar de que el vestuario era más discreto en comparación con algunas de sus apariciones anteriores, siguió alineado con el estilo que ha caracterizado sus recientes elecciones de moda.

