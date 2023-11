En este sentido, señaló que esos mensajes llegaron "porque un día lo atendí por teléfono por pedido de un compañero que me pidió atender a un periodista de Junín. Constaté que tenía un portal, me dijo que quería mantener un contacto conmigo, que necesitaba que le replicara cosas del portal... Nunca le di bolilla, pero me mandó tres mensajes. En dos de ellos anunciaba que me mandaba información, pero más allá de eso no tengo nada que ver con él".

Los dichos de Rodolfo Tailhade en los medios

"No sé quien es, nunca le pedí nada y mucho menos información, no le compré información a Zanchetta ni a nadie... Y de hecho el último mensaje que me mandó fue el 4 de diciembre del año pasado. A eso se limitó mi vínculo con él, algo que está muy lejos de ser calificado como el jefe de la organización, como me puso el título hoy Morales Solá", expresó en charla con Futurock.

Allí, ante la mención de Flor Halfon de que Tailhade no figura en el informe del fiscal Gerardo Pollicita, expresó que "sos la primera persona que menciona que mi nombre no aparece ahí. Me leí las 170 páginas del informe y no hay absolutamente ninguna mención a mi nombre y a mi relación con el señor que está preso. Tengo dos explicaciones: la primera, que los tres mensajes que intercambié con él son inocuos, no tienen que ver con ningún delito ni información de inteligencia ni nada".

"En segundo lugar, porque soy una de las víctimas de Zanchetta. En el dictamen de Pollicita se menciona las personalidades a las que Zanchetta les armó una carpeta, pero el mismo dictamen dice que la totalidad de las personas investigadas está en un anexo. Y en ese anexo está mi nombre. Hay una carpeta sobre mí de la misma forma que hay de Javier Milei o de Máximo Kirchner. Es raro que un 'jefe de la organización' sea también investigado. Yo soy víctima, no imputado", amplió su explicación.

"Si Pollicita me tiene que imputar, y yo le dije de todo, me va a imputar igual. No tiene demasiadas limitaciones esta gente. Mi ausencia en el dictamen es toda una definición de que todo lo que están diciendo de mi es falso", remarcó.

El análisis de Tailhade sobre la causa de espionaje ilegal

Respecto a esta megacausa, el diputado realizó un análisis y explicó que "se terminó convirtiendo en una acumulación de denuncias de jueces que fueron víctimas de distintos hechos, siempre relacionados a los celulares de cada uno de ellos. Y en el marco de esta investigación se armó esta operación: aprovecharon que mi teléfono aparecía en los contactos de la persona para manchar el tema".

"Silvio Robles y Horacio Rosatti están usando esta causa, que tiene un fundamento real, para armar esta operación que apunta a decir que uno de los miembros de la comisión de juicio político se vale de información ilegal, obtenida sobre la base de espionaje ilegal, para llevar adelante la acusación contra los jueces. Cosa que es una gran mentira, pero es el objetivo final de esta operación, que básicamente es mediática. Si vamos a la justicia, miremos el dictamen de Pollicita y no hay nada", adelantó.

"Robles dejó todos los dedos pegados. Los periodistas que están llevando adelante este tema son los que responden a Robles. Esos son los encargados de llevar adelante esto", marcó. "Robles dejó todos los dedos pegados. Los periodistas que están llevando adelante este tema son los que responden a Robles. Esos son los encargados de llevar adelante esto", marcó.

En otro tramo de la charla, Tailhade indicó que "Zanchetta me mandó un mensaje sobre Carrió en septiembre, sin que yo le hubiese pedido nada, porque nunca le pedí nada. El mensaje dice 'te mando un listado de las causas judiciales de Carrió'. Y me mandó un archivo, que lo tengo en Telegram y que nunca abrí. Ahora, si son las causas de Carrió, es información pública; no es algo a lo que se llega por inteligencia".

Rosatti-y-Robles.jpg Silvio Robles y Horacio Rosatti, los principales apuntados por Rodolfo Tailhade.

Sobre el pedido de desafuero de los diputados de Juntos por el Cambio, minimizó el tema al señalar que "plantearon mi expulsión de la Cámara. Es la quinta vez que me lo piden los mismos personajes, así que esto va a terminar en la nada".

Para cerrar, deslizó que "mi reflexión es la siguiente: la oposición, cada vez más, muestra la hilacha de que responde a Rosatti, a la Corte. Desde los chats de D'Alessandro y Robles venimos denunciando que cumplen órdenes de Rosatti. Hace meses fui tapa de Clarín porque había 'hackeado los teléfonos de D'Alessandro'. Vinieron las columnas diciendo que la Justicia cerraba el cerco sobre mí... Y de la misma manera que ese episodio terminó tristemente sin que pudieran achacarme nada del hackeo, va a terminar esto. Tendré que soportar tres o cuatro días de operaciones, pero esto va a terminar en la nada".

Así avanza la causa por espionaje ilegal

La causa la investiga el fiscal federal Gerardo Pollicita y en la misma se analiza el espionaje a jueces, entre ellos miembros de la Corte Suprema, ministros y hasta el candidato presidencial Sergio Massa.

Por un lado, el fiscal reclamó que se amplíe la indagatoria al espía detenido Ariel Zanchetta, quien según una pericia informática tendría contacto asiduo con el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, impulsor del juicio político a los jueces del máximo tribunal.

La lista es extremadamente extensa e incluye al actual presidente, Alberto Fernández, y a la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich y su contrincante en las PASO, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

"En la mayoría de los informes de inteligencia, Zanchetta tuvo como objetivo personas de exposición pública, tales como políticos: Alberto Fernández, Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Manuel Urtubey, Axel Kicillof, Gustavo Bordet, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gerardo Zamora, José Alperovich, Jorge Capitanich, Antonio Bonfatti, Omar Perotti, Gustavo Valdés, Elisa Carrió, Miguel Pichetto, Graciela Caamaño, Diego Santilli, Carolina Piparo, Florencio Randazzo, Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, Julio Garro, Néstor Grindetti, Jorge Macri", aseguraron.

El espionaje ilegal no era solo para funcionarios

El dictamen menciona entre los espiados a los periodistas Jorge Fontevecchia, Claudio Savoia, Luis Novaresio, Roberto Navarro, Christian Sanz, Ángel "Baby" Etchecopar y Pablo Duggan; y entre los empresarios a Angelo Calcaterra, Ernesto Clarens, Marcelo Tinelli, Alfredo Coto y Hugo Krajnc.

Entre los personajes vinculados con el mundo de la cultura y el espectáculo aparecen el ministro Tristán Bauer, Teresa Parodi, Alfredo Casero, David Adrián Martínez ("el Dipy"); también los dirigentes sociales Juan Grabois y Milagro Sala; y del ámbito del deporte: los ex presidentes de Boca Juniors y River Plate Daniel Angelici y Rodolfo D´Onofrio; el de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, y el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

La enumeración también incluye a "dirigentes sindicales" como Hugo Moyano, Roberto Baradel, Pablo Micheli y Omar Plaini.