Junto a Vanesa Siley, Leopoldo Moreau y Eduardo Valdés, el camporista es una de las voces cantantes del oficialismo en su embate contra los integrantes del supremo tribunal.

Una carrera fuerte como diputado

Diputado nacional desde el 2015, Tailhade ya lleva ocho años siendo una de las espadas judiciales más importantes del kirchnerismo en la Cámara de Diputados, y tendrá cuatro años más de mandato al haber renovado su banca por la provincia de Buenos Aires en las pasadas elecciones del 22 de octubre.

Es además uno de los principales operadores judiciales de Cristina Kirchner, habiendo sido consejero de la Magistratura en representación del Frente para la Victoria entre el 12 de julio de 2016 y el 12 de noviembre de 2018.

Desde la oposición siempre abonaron la hipótesis de que el diputado cercano a Máximo Kirchner es un "servicio" implicado en tareas de inteligencia para ensuciar a sus adversarios políticos.

Embed

En su currículum vitae, el dirigente oficialista tiene un antecedente que alimenta esta teoría: fue director de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) nombrado por Cristina Kirchner en 2014 luego de la salida tempestuosa deJaime Stiuso.

Tailhade quedó nada menos que tercero en el escalafón jerárquico del organismo detrás de Oscar Parrilli y Juan Martín Mena. Además, se supo que fue egresado de la Escuela Nacional de Inteligencia antes de ingresar a la ex SIDE.

El transplante de riñón y su postura sobre el mercado de órganos

Tailhade sufre un complicado cuadro de salud y por ello necesita un transplante de riñón. Por eso, a mediados de año, realizó un video para informar su situación y, al mismo tiempo, contra la postura de Javier Milei de crear un mercado de órganos.

“No lo había contado antes porque no me parecía necesario, hasta que apareció el discurso público de Milei, una persona que según los sondeos electorales puede ser Presidente de la Nación”, señaló en aquel momento.

"Desde que nací, sufro una enfermedad renal llamada poliquistosis. Hasta hoy no se conoce su cura, es una enfermedad genética que heredé de mi madre, que a su vez la heredó de su padre. Con el correr del tiempo la enfermedad provocó que mis riñones dejaran de funcionar", explicó en un video.

Al mismo tiempo, Tailhade indicó que "hace más de dos años soy uno de los 30 mil argentinos que están en diálisis". Y en este sentido, señaló cómo se lleva adelante toda la situación.

Embed

"Hoy hay 7.044 argentinos que están en la lista de espera del INCUCAI para recibir un transplante de órganos. Pese a la Ley Justina, pese a la solidaridad de argentinas y argentinos que explicitan su voluntad de donar, conseguir órganos no es fácil: solo 4 de cada mil personas fallecidas son aptas para donar órganos, y muchas veces esto no se concreta porque hospitales y clínicas no tienen la estructura necesaria para preservar los órganos", relató.

En el cierre, expresó que "necesitamos que provincias y municipios de nuestro país adhieran al PROCURAR, el programa nacional lanzado en enero por el Ministerio de Salud de la Nación, para que los hospitales y clínicas tengan una unidad de procuración de órganos y tejidos. Con poco podemos hacer mucho".

Sus numerosas polémicas

A lo largo de su carrera, el legislador K dejó un tendal de polémicas a su paso. Una de las más recordadas es cuando acusó a la UCR y al titular de su bancada de diputados, Mario Negri, de estar "sodomizados" por el ex presidente Mauricio Macri. Esos dichos le valieron críticas por misoginia y homofobia.

En la colección de controversias que acumula, también se recuerda una pelea verbal que tuvo este año con el diputado catamarqueño de la UCR Francisco Monti. "¿Qué te pasa, qué te pasa? Un minuto me durás”, le espetó Tailhade el 1 de agosto pasado mientras ambos cruzaban gritos en una de las reuniones de la comisión de Juicio Político.

También son memorables sus frecuentes duelos con Fernando Iglesias, su espejo en Juntos por el Cambio. Un cruce violento se produjo el 23 de noviembre del año pasado cuando el kirchnerista le señaló al del PRO que había visto a su hermano Pablo Iglesias en situación de calle.

"Iglesias, vi a tu hermano Pablo en situación de calle, en el barrio Piñeyro de Avellaneda, mientras te quejabas en el recinto de que no podías alquilar los dos departamentos que dejó tu madre, y que le afanaste en la sucesión. Fernando!", disparó.

"Vos no viste a nadie. Te pasó ese dato el servicio que lo subió a Twitter, pero es falso. Mi hermano no está en situación de calle. Vive en la casa que le quedó de herencia, por acuerdo mutuo. Y vos sos un hijo de puta que te merecés la miserable vida que tenés. Difamador. Basura", le contestó el macrista.