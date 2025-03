Rosario: murió un hombre en situación de calle que golpearon y prendieron fuego

Con el testimonio de la víctima antes de su muerte, se confirmó que el hombre no conocía a los agresores. Según los datos que se recolectaron, dormía en la calle Spiro al 300 bis, entre barrio Tablada y Villa Manuelita al momento del ataque.

En declaraciones a Cadena 3, la subdirectora del HECA, Laura Taljame, había advertido por la gravedad de su estado. “Esto se considera una quemadura grave y, a pesar de que está estable, hay que controlar muy de cerca estos casos porque pueden tener mala evolución”, había indicado tras la internación del hombre, que finalmente falleció a causa de las heridas causadas.

Sigue el drama de la familia que vive en la vereda

En la ciudad de Neuquén, los casos de personas en situación de calle siguen vigentes y sus malas condiciones de vida se evidenciaron en las últimas semanas con un caso paradigmático: el de Josefina, que fue desalojada de una casa en pleno Centro Oeste de la capital.

"Me están robando las poquitas cosas que tengo", dijo Josefina, la mujer de 60 años, que está en situación de calle en Jujuy al 500, a escasas cuadras de gobernación y el municipio. Sus pertenencias quedaron desparramadas en la vereda de una casa tras ser desalojada y todavía está buscando un nuevo hogar.

Días atrás, contó que la visitó Lucas Porro, director provincial de vulnerabilidad y funcionario de la Subsecretaría de Familia: "me dijo que no podía estar así, que tenía que buscar un alquiler, que por eso me ayudan con el subsidio, pero no consigo, ¿qué quieren que haga?".

Mencionó que con la asistencia económica quisiera mudarse a una casa con al menos dos habitaciones en el barrio Villa Florencia porque le quedaría cerca para trabajar en el centro vendiendo sahumerios, velas, y otras cosas, o también cerca del hospital Bouquet Roldán, donde le atienden las crisis de asma.

Pero Josefina se lamenta de que todavía no consigue. Mientras su hija y el novio, menores de edad, cuidan de las cosas apiladas en la vereda, ella sale a buscar alquiler aunque tenga dificultades para caminar: "estuve preguntando por ahí a donde me mandaron, pero está todo ocupado". Admitiendo que "cada vez tengo menos pulgas", aseguró: "a mí me conoce todo Neuquén, me avisan que hay un depósito para guardar, se tiran la pelota la Municipalidad con la Provincia, me cansan, una se pone rebelde. ¿Por qué no ayudan, ya que ellos tienen autoridad?".