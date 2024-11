Rosario: un conductor chocó a una pareja de ancianos, dio positivo de alcoholemia, y volvió a chocar

En ese contexto, pocos segundos después, el automovilista impactó contra un Ford Fiesta que estaba estacionado sobre la calle. Afortunadamente, los adultos mayores que viajaban en el Ford Fiesta no resultaron heridos, pero el choque alteró el tránsito en la zona, generando una gran preocupación.

Rosario conductor alcoholizado choque -vertical-.jpg

Tras el incidente, agentes de la Policía y de Control Urbano arribaron rápidamente al lugar para poner orden en la situación y realizar las investigaciones correspondientes. Fue en ese momento cuando el conductor fue sometido a un test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 0.11 gramos de alcohol en sangre, un nivel que supera el límite permitido para conducir en la mayoría de las jurisdicciones.

Chocó a la grúa que lo iba a buscar

En medio de los procedimientos, cuando los agentes le pidieron al conductor que moviera el volante de su vehículo para facilitar el trabajo de los operativos, el automovilista, que evidentemente continuaba sin control sobre su conducción, terminó embistiendo una grúa que había sido llamada para retirar el Volkswagen Vento. Este segundo choque fue el remate de un accionar errático y peligroso que mantuvo la zona bloqueada mientras los efectivos realizaban las tareas pertinentes.

En una entrevista en vivo con Radio Mitre Rosario, el automovilista se defendió, argumentando que no había tenido la intención de causar los choques. "Estoy tomando clonazepam, ayer tuve un cumpleaños y tomé dos o tres champagnes, me fui a dormir a las 3 de la mañana y me dio 0.11", explicó, intentando justificar su comportamiento.

Rosario conductor alcoholizado choque (1).jpg

Además, el hombre admitió que se le había "ido el pedal" y afirmó que no chocó de manera intencionada, sino de forma "despacio". Sin embargo, la gravedad de la situación y el riesgo que provocó su conducción irresponsable fueron evidentes para todos los presentes.

El incidente interrumpió el tráfico en la cuadra durante un tiempo considerable mientras se realizaba el procedimiento. Los agentes de tránsito y control urbano se encargaron de desviar los vehículos y asegurar el lugar para que los peritos pudieran llevar a cabo sus tareas sin mayores inconvenientes. Mientras tanto, el automovilista fue notificado de que se sometería a un control de narcolemia, un procedimiento que se realiza para descartar el consumo de sustancias que pudieran haber influido en su comportamiento.

Aunque aún no se dieron a conocer las sanciones específicas que recibirá el conductor, se espera que enfrente importantes consecuencias por su comportamiento irresponsable.