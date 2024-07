Rugbiers franceses: testimonio clave podría dar un giro a la causa de abuso sexual

El chofer precisó que el viaje comenzó a las 8.30 de aquel domingo y que fue “normal”. También indicó que no observó “nada fuera de lo común” y, al ser consultado sobre si la pasajera le mencionó algo referido al presunto ataque, explicó que no lo recordaba. Agregó que la joven se sentó en la parte trasera del auto y remarcó que no la vio golpeada.