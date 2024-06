Sandra Pettovello aseguró que no dejará solo a su amigo Javier Milei

"Van a ensuciarme, a decir que hago mal mi trabajo, a decir que soy una inútil. La verdad es que si ser una inútil es no saber gestionar, no saber robar, soy una inútil", sumó además.

SANDRA PETTOVELLO.jpg La convocatoria es para el próximo martes.

En la misma línea, continuó: "Hagan lo que me hagan, estoy adentro y no voy a parar". Ante cada palabra de la ministra, los asistentes enviaban mensajes de apoyo y la aplaudía.

"Pienso que, si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena. Me sirve el apoyo, es muy difícil seguir adelante", agradeció respecto a la concentración, y sumó: "No voy a dejar porque vine acá para bancar a mi amigo y a mi amigo solo no lo voy a dejar".

Asimismo, la "mejor ministra de la historia", como la llama el mandatario, indicó: "A la Argentina la salvamos entre todos y sacando la mugre, y la voy a seguir sacando".

pettovello redes

En otro pasaje de la llamada, Pettovello reveló que maneja su cuenta de Instagram y que responde personalmente los mensajes para mantener el contacto "con la gente de verdad".

"Si necesitan algo, una mano, cualquiera de las cosas es bienvenida. Voy a estar para ustedes", sugirió.

Por último, contó que a veces se inmiscuye en ministerios ajenos y apuntó todos los cañones contra los empresarios, los políticos y el periodismo.

"Trato hacer todo lo que puedo, a veces hasta me meto en ministerios ajenos, pero la mafia es peor de lo que pensaba", afirmó.

sandra petovello.jpg Sandra Petovello y Javier Milei.

"Está la mafia de los políticos corruptos, los empresarios prebendarios a los que no les quiero pagar, la casta periodística que es de la peor calaña, son los que me pegan día y noche, todos los días, por radio y televisión, diciendo mentiras absolutas", concluyó.

Desde hace semanas, la ministra está en el ojo de la tormenta a raíz de las irregularidades en las contrataciones que se registraron en su cartera y por el almacenamiento de las cinco toneladas de alimentos, algunos próximos a vencer. Incluso, trascendidos aseguraron que llegó a poner a disposición del mandatario su renuncia, pero que este no la aceptó.