En este sentido, agregó que "comenzaremos a auditar a las organizaciones que entreguen planes sociales, e iniciaremos un proceso para eliminar la intermediación".

Anuncio sobre planes sociales

"Queremos darle tranquilidad a beneficiarios de los planes. Nadie puede obligarlos a ir una marcha con la amenaza de dar de baja un plan. Por esa razón suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales. Ya no van a poder dar de baja tu plan", explicó.

Otro punto destacado fue cuando señaló que "nos preocupan especialmente las madres que concurren con sus hijos a las marchas. Es innecesario exponerse al calor y a la violencia de las manifestaciones. Esta situación, en la nueva Argentina, tiene que terminar".

"Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra. Tengan la tranquilidad que vamos a acompañar en esta difícil situación que nos dejó el gobierno".

"Decidimos duplicar la Asignación Universal por Hijo y aumentar 50% la Tarjeta Alimentar. Estamos trabajando para que todos los ciudadanos podamos recuperar la dignidiadad del trabajo, autonomía y libertad", cerró.