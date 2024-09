Se agravan los incendios en las sierras de Córdoba y reclaman "asistencia nacional"

“Estamos solos, combatiendo nosotros mismos las llamas, mientras los bomberos voluntarios no dan abasto para hacer el recambio. Necesitamos asistencia nacional ahora, no mañana, porque muchos perdieron sus casas. También pedimos que se declare la emergencia nacional ya”, reclamaba una vecina de la capital provincial en TN.

“Todos los que están trabajando son brigadistas voluntarios. No vinieron ni aviones hidrantes ni helicópteros oficiales. No tenemos asistencia de la Nación y no sabemos si el gobernador hizo el pedido, pero no han llegado aún. Estamos desprotegidos”, dijo otra mujer.

Las denuncias sobre los incendios

Otro vecino denunció que se trata de "un incendio anunciado. Hace tres semanas que vienen prendiendo fuego y sabemos que son intencionales. Se quemaron zonas donde quieren construir autovías y donde quieren instalar negocios inmobiliarios. Necesitamos que sea declarada reserva intangible. El bosque nativo hay que cuidarlo”, dijo.

En tanto, a nivel nacional se destinaron dos aviones hidrantes para apagar el fuego en Villa Berna, y otros dos en Capilla del Monte y Chancaní. Los vecinos sostienen que no es suficiente y piden más asistencia del gobierno de Javier Milei.

La última información que se brindó sobre los focos activos indican de varios en la zona de Capilla del Monte, detrás Cerro Uritorco, en San Esteban, Los Cocos y la Cumbre, donde se habían controlado, pero reiniciaron con el cambio de orientación del viento.

También en las inmediaciones del Cerro Champaquí, en Villa Apina, donde se evacuaron a los habitantes por precaución, y en la zona oeste del cordón de Sierras Grandes, donde el fuego se dirige hacia San Marcos Sierra.

Elevan a $5.000 millones el Fondo Permanente para Atención de Desastre

El Gobierno de Córdoba elevó a $5.000 millones el Fondo Permanente para Atención de Desastre ante la situación extrema que vive la provincia por los incendios forestales que ya quemaron más de 16 mil hectáreas en Punilla. Por el hecho hay dos detenidos.

A través de un comunicado, el Gobierno provincial agradeció la labor de “los bomberos y brigadistas de diferentes cuarteles y regionales” que no dejan de “dar batalla al avance de las llamas”.

“Ratificamos que todo daño ambiental, productivo y material que el fuego está provocando, será remediado a través del Fondo Permanente para Atención de Desastre que desde el Estado provincial se dispuso elevar a 5.000 millones de pesos”, resalta el escrito.

Otra de las cuestiones a la que el comunicado hace hincapié es que las condiciones climáticas no dan tregua y seguirán adversas ya que “no hay registro de posibles precipitaciones sino de fuertes vientos lo que agrava la situación y dificulta la extinción del fuego”.