Se agravó la salud de Jorge Lanata por una infección generalizada

Lanata.jpg Jorge Lanata

El objetivo inicial del equipo médico era trasladarlo a un centro de neurorehabilitación para continuar con su recuperación. Sin embargo, este plan se vio interrumpido por la aparición del cuadro infeccioso, que requiere cuidados intensivos y una estricta vigilancia médica.

La información sobre la salud de Lanata fue difundida por diversos medios y confirmada por el periodista Ángel de Brito, quien detalló que el equipo médico sigue monitoreando su evolución para ajustar los tratamientos según los resultados de los cultivos bacteriológicos.

Lanata, de 63 años, enfrentó múltiples problemas de salud en los últimos años, relacionados con problemas cardíacos, renales y metabólicos. Su internación prolongada en el Hospital Italiano comenzó tras una recaída que incluyó cuadros respiratorios y circulatorios complejos.

Por el momento, el foco está puesto en controlar la infección y estabilizar su condición, mientras sus allegados y seguidores esperan por noticias alentadoras sobre su recuperación.

Jorge Lanata.jpg

Marcovecchio sobre Jorge Lanata: "quiere escribir una novela"

Elba Marcovecchio se sinceró sobre la salud de Jorge en esta nueva etapa de rehabilitación e hizo referencia a los rumores sobre su lucidez: "A Jorge le encanta estar activo, escribir, le gustaría escribir una novela. Yo creo que debería trabajar menos. Es alguien con mucha creatividad y una mente maravillosa".

Según detalló la abogada, durante el fin de semana visitó al periodista y “hablaron de música, arte y sus hijos”.

"Seis veces le salvaron la vida en el Hospital Italiano. Fueron días muy duros, pero la fuerza de Jorge, el amor de la gente que reza por él y el trabajo del equipo médico lo están ayudando a salir adelante. Jorge quiere salir, quiere volver a casa", recordó.

lanata 2.jpg

Cómo sigue el conflicto entre Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata

En sus declaraciones a América TV, Elba dio a entender que el conflicto familiar habría cesado y que ahora estarían en “paz”. Sin embargo, Bárbara Lanata, hija mayor del periodista, desmintió que todo esté bien entre ellas y que los temas judiciales siguen vigentes.

“Ella da una versión y claramente no es lo mismo que te pueda decir yo. Entiendo que las cosas sean así”, dijo desmintiendo a la esposa de su padre. Y agregó: "Intercambiamos mensajes por temas informativos, no más que eso".

“Lo del camino de la paz es algo que le dijo Lilita y ella se lo apropió, me parece bien que ella dé esa imagen hacia afuera, pero no es lo que estaríamos viendo hacia adentro. No puedo contarlo porque hay temas judiciales… Pero no hay ningún camino de perdón, ni paz”, ratificó.

“No hay relación, hay un acuerdo, un pedido por la jueza para que todo sea entre las dos. No hay relación”, sostuvo.

Bárbara hizo referencia a la charla que habría mantenido Elba con Lanata y fue contundente con su opinión, asegurando que su papá estaba “perdido”: "El fin de semana mi papá estuvo perdido. Ella no fue ayer domingo. Mi hermana fue como a las ocho de la mañana, después fueron Kiwi, Margarita y yo, que me quedé hasta la noche. Si le mostró videos debe haber sido hoy a la mañana. Ayer no…”.