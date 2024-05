Se conoció la verdad sobre la separación de Milei y Fátima

A pesar de los anuncios de separación amistosa, nuevos detalles y comentarios sugieren tensiones no resueltas entre Javier Milei y Fátima Flórez.

Aunque expresaron un profundo afecto mutuo, decidieron poner fin a su relación amorosa para mantener una amistad cercana. A pesar del tiempo transcurrido desde el comunicado, la situación entre la pareja sigue siendo tema de conversación. Ángel de Brito compartió nuevos detalles en Los Ángeles de la Mañana, sugiriendo que la separación podría no haber sido tan amistosa como indicaron.

Después de la entrevista, De Brito comentó con franqueza: "Ella dice que el vínculo está intacto y que la falta de tiempo los separó. Pero 'intacto' no parece ser la palabra adecuada cuando la relación está rota".

de brito fatima milei portada.jpg La separación entre Milei y Fátima fue detallada por De Brito.

El periodista agregó: "Según lo que se comenta, Milei está sumamente ocupado y Fátima tiene compromisos de gira. Parece que la falta de tiempo fue un problema recurrente, incluso durante el verano cuando no se vieron".

Concluyendo, De Brito expresó su opinión personal: "Me inclino a pensar que Milei se cansó de la situación y decidió poner fin a la relación, no parece que hubiera un acuerdo mutuo. Esa es mi impresión, no parece haber acuerdo alguno".

Los elogios de Milei a Fátima

Esta semana, el presidente hizo referencia a su relación pasada con la actriz y humorista durante una entrevista radial. En medio de una conversación sobre su equipo de gobierno, detuvo momentáneamente la charla para expresar: "¿Puedo hacer un comentario que quizás sea una cuestión menor pero no lo es?"

Después de recibir el consentimiento del conductor, continuó: "Hace tiempo yo estaba de novio con una señorita muy hermosa, que se llama Fátima Florez, que es inteligente, talentosa, brillante, un humor espectacular y excelente ser humano. Yo la había conocido en el programa de Mirtha Legrand. Fuimos juntos a la cena. Yo me comprometí a volver a ese programa si ganaba las elecciones. Y volví al programa. Pero no fui con Fátima, fui con Patricia". Y concluyó: "Es un dato importante para darnos cuenta de lo integrado que estamos. El domingo, antes de salir al aire con Horacio Cabak, estuve trabajando con Patricia".

Milei-Fátima-Portada.jpg

Si bien los elogios parecen más destinados a Bullrich, resulta rara la comparación entre la ministra y la ex pareja del presidente. La relación entre el economista devenido en Presidente y la actriz, pese a ser breve, contó con varios momentos que quedarán para la historia. Los dos se conocieron en diciembre de 2022 en el programa de Mirtha Legrand. Allí hubo risas, complicidad e intercambios que con los meses se transformaron en algo más.

En marzo de 2023 se supo que Fátima Florez se había separado de Norberto Marcos, tras un vínculo de más de 20 años. Fue entonces que comenzaron los rumores acerca de una posible relación con el economista que comenzaba proyectarse como un candidato firme para las elecciones presidenciales.

En agosto de ese año se confirmó que ambos habían empezado una relación y, desde ese momento, empezaron a mostrarse juntos con publicaciones y menciones a través de las redes sociales. No fue sino hasta el inicio de la época electoral que se dejaron fotografiar.