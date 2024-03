Se desató la guerra entre Axel Kicillof y el Gobierno: qué pasó

En medio de aumentos para quienes cobran la jubilación mínima y para trabajadores estatales, Kicillof salió al cruce de Milei, luego de que llamó a "no pagar los impuestos de la provincia" , mientras que lo acusó de "gobernar por impulsos" y de "mentirle a la gente".

" Hay que ponerle freno urgentemente al desquicio con el que se toman las decisiones porque no se puede gobernar por impulsos”, señaló en una conferencia de prensa que brindó junto a su Gabinete.

Asimismo, explicó que "con los impuestos de la provincia se pagan los salarios de la policía, de los docentes, de los jubilados, reparamos más de 8.000 escuelas, proveemos a las fuerzas con más de 50.000 patrulleros y damos de comer a los chicos”.

“La Provincia de Buenos Aires está trabajando en un programa económico para proteger a los bonaerenses de la inflación. Es un alivio no solo para sus beneficiarios directos sino también para los comerciantes que ven caer sus ventas, porque hay una recesión criminal”, aseveró.

Kicillof indicó además: "Somos la provincia que menos gasta en Argentina. Tenemos el Estado más pequeño y más austero y los que menos recursos tienen por habitante".

“No salgo de mi sorpresa y de mi horror y lo quiero dejar establecido: es gravísimo y nunca ocurrió que un Presidente llame a incumplir la ley. No soy abogado, no sé dentro de qué figura se encuadra, pero lo que sí queda claro que, el que juró respetar la Constitución Nacional no lo está haciendo”, sentenció.

Haciendo referencia a los cierres de Télam, INADI e INCAA) y al enfrentamiento con la cantante Lali Espósito, Kicillof remarcó que “cada una de estas locuras está dirigida a una persona, en este caso, está dirigido a mí y va rotando según el enojo del día”.

“Ya le tocó al gobernador de Chubut, al de Santa Fe, a artistas y a diferentes figuras públicas, porque ya ni siquiera son dirigentes políticos. No sé por qué lo hace, no soy psicólogo, soy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, elegido por la gente”, afirmó.

Al finalizar la conferencia, el gobernador “invitó” al Presidente de la Nación a que “salga del encierro, que recorra la provincia, que vea lo que sucede con este plan económico que está llevando adelante con un brutal ajuste que lo paga la gente”.

Desde el Gobierno le respondieron a Axel Kicillof

El Gobierno retrucó los dichos Axel Kicillof luego de que presidente Javier Milei alertara a una rebelión fiscal: “Es difícil entenderlo al gobernador”, ironizó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Criminal nos parece lo que han hecho con la Argentina durante tantos años. Lo único que hacemos es corregir lo que nos han dejado. Si ha sido un acto criminal es los que lo han cometido han sido ellos”, planteó en la habitual conferencia de prensa.

En la misma línea, el funcionario nacional planteó que le “sorprende como el gobernador se desentiende del despilfarro público que han hecho en gobierno y en la provincia”, y amparado en la defensa de la propiedad privada, presente en el Pacto de Mayo, el vocero argumentó que Milei “siempre se va a manifestar en contra de lo que considere una situación que se vulnere los derechos de propiedad".

“No hay más para aclarar”, subrayó al tiempo que desestimó que se haya tratado de una incitación a incumplir con las obligaciones luego de que el mandatario respaldara el pedido del diputado José Luis Espert. "Fue simplemente para que tengamos bien en claro que la propiedad privada es un derecho que se debe respetar", contrapuso.

Por último, Adorni se encargó de remarcar que la provincia de Buenos Aires paga alrededor de 170 mil millones en programas con perspectiva de género entre los que se destacan “Mar Para Todas”, “Masculinidades para la Igualdad”, “Haceme Tuyo”, “Plazas por la Igualdad”, “Ciencias sin Estereotipas”, “Juguemos Piola”, “Programa Buen Vivir” y en viajes de fin de curso. “Estamos en contra de que se use dinero del contribuyente de una manera tal vez confiscatoria”, concluyó.