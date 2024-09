Se desprendió un neumático de un avión de Aerolíneas Argentinas: el cruce con el Gobierno

Según informaron fuentes de la compañía, “el avión matrícula LV CXT proveniente de la ciudad de Ushuaia, una vez aterrizado en Aeroparque y cuando estaba circulando en calle de rodaje a baja velocidad, sufrió un desprendimiento de neumático”.

rueda aerolineas.jpg El neumático del avión de Aerolíneas Argentinas.

“Este desprendimiento no comprometió en ningún momento la seguridad de los pasajeros ni de la aeronave. Los técnicos de la compañía están analizando el caso para identificar el origen de la falla”, señalaron las fuentes.

Agregaron que, “por las condiciones y el contexto en que ocurrió, la compañía lo clasificó como un incidente menor. El hecho ocurrió a las 17.55”, de ayer.

Puertas adentro de la empresa, muchas voces señalan la intencionalidad a la hora de magnificar estos hechos, algo que aseguran le "convendría" al Gobierno en su plan por privatizar Aerolíneas Argentinas.

¿Desde Aerolíneas Argentinas intentaron ocultar la información?

Ni bien conocido el hecho, muchos trabajadores de pista comenzaron a tomar fotografías y hacerlas circular en grupos de WhatsApp, integrado por técnicos aeronáuticos y responsables de pista. En uno de ellos habría circulado un pedido de alguien que, desde una posición de autoridad, solicitaba a los trabajadores que no se difunda nada porque la situación gremial no amerita que este grave acontecimiento tome estado público.

En el audio al que accedió NA, se escucha decir a un jefe de pista, el avión “…cuando pega la vuelta para la posición, al principio pensaban que se había salido la rueda, pero no, la rueda no se salió, lo que se rompió fue el caucho, el caucho se hizo pomada, no quedó nada de caucho, el avión llegó normal a la posición, no hubo que evacuar, no hubo que hacer nada raro, o sea que llegó normal, ahí los muchachos del turno B están trabajando en ese tema, y van a evaluar el tema técnico, o sea fue un tema del caucho, no de la rueda”.

Las fotografías tomadas por personal técnico muestran que no es un tema del caucho sino que la rueda salió entera. Además, si hubiera sido de la manera en la que se relata el incidente, habrían quedado jirones de caucho en la fotografía donde se muestra que falta la rueda del tren de aterrizaje.

Cuál fue el supuesto mensaje grupal de WhatsApp

“El mensaje más que nada es para todos ustedes, y lo hagan hablar con los compañeros, porque los muchachos del turno B, bueno por supuesto se sacan fotos, porque quieren analizar un tema técnico, pero esas fotos tienen que quedar en la parte técnica, esas fotos no tienen que ser viralizadas de ningún tipo, menos en este momento, más que nada que no seamos boludos de mandar fotos a las redes, a pelotudeces, porque eso nos perjudica, esto es una falla que puede llegar a pasar, que pasa normalmente, aparentemente, por lo que yo puedo averiguar”.

No trascendió el nombre del que habla pero le hecha la culpa al piloto, “….es que el tipo le pegó muy fuerte a la pista, o vino medio de costado, o aplicó los frenos antes de la velocidad permitida, y ustedes saben muy bien que los frenos se calientan mucho, y encima el 37 no tiene indicador de temperatura de frenos, pero bueno, son cosas que pasan, no es nada, suele llegar a pasar, se soluciona, es un caucho, no es nada del otro mundo, pero más que nada lo que yo me refiero es que no empiecen a sacar fotos, o los que andan por ahí que saquen fotos, yo ya hablé con la gente del turno B, ahora voy a hablar con la gente de GPS, que no sea pelotuda, voy a tratar de que ninguna foto sea viralizada, si sacan fotos, sacan fotos por cuestiones técnicas, nada más”.