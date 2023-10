Se entregó "Chocolate" Rigau tras la orden de detención de la Justicia

El puntero del PJ se presentó en una comisaría de La Plata. Su abogado aseguró que no tenía pensado fugarse.

Sin embargo, este viernes volvieron a solicitar su captura y era buscado intensamente por la policía. “Con el fallo de Casación del jueves recobró vigencia la orden de detención”, explicó una fuente judicial. En tanto, fuentes policiales habían confirmado que la orden de captura se emitió luego de que no fuera encontrado en su domicilio .

Según pudo saber TN, Rigau estuvo todas estas horas en la casa de su hijo, en la capital bonaerense. “No estuvo prófugo, ni tenía pensado fugarse ni irse a ningún lado. Cuando lo fueron a buscar, él se había ido a lo de su hijo. Su casa fue el único lugar donde allanaron, por eso no lo encontraron”, aseguró Miguel Molina, letrado que representa al acusado.

También informó que estaban esperando que el juez Guillermo Federico Atencio, titular del Juzgado de Garantías N°1, resolviera la eximición de prisión que presentaron el jueves por la noche, cuando aún no había salido la orden de detención. “Cuando Atencio resolvió no hacer lugar al pedido, decidimos que tenía que entregarse para no entorpecer la causa”, agregó Molina.

Para “Chocolate”, era importante hacerlo el lunes, ya que quería pasar el Día de la Madre con su esposa, que se encuentra atravesando un momento complicado de salud. Sin embargo, con la presión mediática y política del caso, el puntero del peronismo, no tuvo más opción que entregarse.

“Tomé conocimiento en la fecha a través de mis defensores respecto de la orden de detención que pesa en mi contra, y de la denegatoria de eximición de prisión a los fines de estar a derecho, me presento espontáneamente”, dice un escrito que presentó este sábado.

Como sigue la causa del puntero

“Chocolate” está a disposición de la Justicia, mientras se espera que se resuelvan las 21 medidas de prueba que solicitó Betina Lacki, la fiscal a cargo de la investigación.

En tanto,el 18 de octubre será la primera audiencia testimonial de tres supuestos empleados de la Legislatura. En días sucesivos, llamó a declarar a los otros titulares de las tarjetas de débito usadas en la presunta maniobra delictiva. Mientras esto sucede, desde la defensa anticiparon que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia para pedir la nulidad de la causa.