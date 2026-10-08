Se esperan hasta 110 mm de lluvia, vientos que alcanzarán los 100 km/h y granizo: alerta naranja del SMN

El fenómeno de El Niño está comenzando a impactar con intensas lluvias y tormentas inusuales. La advertencia para las próximas horas.

El SMN pronosticó un exceso de lluvias entre octubre, noviembre y diciembre.

Los efectos del fenómeno de El Niño se están haciendo sentir con intensidad en distintas zonas del país desde hace varios días, principalmente con lluvias persistentes e inusuales para algunos sectores. Y ya emitieron alertas climáticas para las próximas horas.

El Servicio Meteorológico (SMN) informó que rigen varias alertas de nivel amarillo y naranja por fuertes lluvias, tormenta, granizo y viento para este jueves 8 de octubre.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, rige una alerta naranja para esta jornada, donde se esperan abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica, y ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

A su vez, se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 110 milímetros, con los mayores registros sobre la provincia de Corrientes, donde podrían ser superados de forma puntual.

Las zonas más afectadas por las tormentas -donde rige el aviso naranja- son Corrientes, Misiones, Santa Fe y Chaco.

Asimismo, está vigente una alerta amarilla por tormentas que alcanza a las zonas restantes de esas provincias y además, a Formosa, Santiago del Estero y Córdoba. En estos casos, los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 50 milímetros.

Pronostican fuertes lluvias: en qué zonas alcanzará la alerta amarilla

Por otra parte, el SMN publicó una advertencia amarilla por lluvias intensas para Buenos Aires -en el este-, Río Negro, La Pampa y Mendoza.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros, que pueden ser superados de manera local, y en las zonas más altas de la cordillera no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve.

Rigen varias alertas en gran parte del país para este viernes. Foto: Clarín.

Ante este panorama, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta amarilla por vientos de 100 km/h

Por otro lado, el organismo informó que Jujuy, Salta, La Rioja y Catamarca se encuentran bajo alerta amarilla por vientos fuertes.

Según indicó, las áreas pueden ser afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.