Se filtró un indignante audio del médico y la psiquiatra de Maradona

"Lo que pasa que lo está combinando las dos (marihuana y alcohol), y ahí la caga. Mañana yo voy a buscarle la vuelta”, se lo escucha decir a Luque sobre Diego Maradona.

A continuación, pusieron al aire mensajes de Agustina Cosachov, quien dijo: “Yo creo que la postura que están las hijas y demás nos van a tirar todo el fardo a nosotros con respecto a los enfermeros, que nosotros decidamos. Y en realidad no me parece tan incoherente y nos tiren el fardo nosotros decidamos si necesita enfermería o no porque eso no sé si las hijas tienen que decidirlo”.

Los detalles de la autopsia

El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa, y la semana pasada se conocieron los fuertes testimonios de los profesionales que estuvieron al frente de los estudios histopatológicos de los restos de Maradona.

En esta séptima audiencia los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren citaron a declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro a Ezequiel Gustavo Ventosi, perito en bioquímica; Silvina de Piero, perito anatomopatóloga; Alejandro Ezequiel Vega, médico legista, y Sebastián Zavala, perito de la Policía Científica.

Ventosi, perito de la Policía Científica, detalló que recibió como muestra dos tubos de 15 mililitros de sangre y orina, hisopados nasales, solución fisiológica, siete botellas de agua y ampollas de ranitidina, lo cual informó que “era suficiente” para determinar la presencia de sustancias.

"Las muestras de orina y sangre dieron que no se detectó la presencia de alcohol etílico ni de otro agente volátil. También dieron negativo en cocaína, marihuana, éxtasis y anfetaminas", afirmó el perito Ventosi.

Por su parte, Silvina de Piero, perito anatomopatológica, precisó que “El hígado tenía lesiones de grasa, símbolos compatibles con un cuadro de cirrosis. Existían alteraciones en su riñón y tenía una necrosis tubular aguada”.

Asimismo, informaron que su corazón pesaba 503 gramos - el doble de lo normal - respecto a lo cual, la perito señaló que tenía “un edema” con falta de oxígeno y sangre, lo que era “compatible con una isquemia cardiaca”.

También detalló que el análisis a los pulmones determinó “una patología pulmonar crónica, compatible con un cuadro de insuficiencia cardíaca”.

Respecto al tamaño del abdomen de Maradona al momento de su muerte, el perito indicó que en la cavidad abdominal había más de tres litros de líquido, los cuales “no tenía capacidad de eliminar.