Se hizo pasar por repartidor y le robó a tres nenes de 8 años: arrastró a uno por la calle

Un violento robo sacudió a la ciudad de Posadas, Misiones , luego de que un motochorro asaltara a tres nenes de apenas 8 años de edad que estaban sentados en la vereda. Durante el robo, forcejeó con uno de los chicos y llegó a arrastrarlo varios metros antes de escapar.

El robo ocurrió el sábado por la noche frente a la casa de uno de los menores y la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona. Según reveló una mujer, su hijo y dos amigos estaban tomando tereré en el portón de la casa cuando el sospechoso se detuvo frente a ellos y les preguntó si habían pedido una pizza. Ante la negativa de los menores, el motochorro rápidamente les exigió sus pertenencias y les robó dos celulares.

La escena, que duró apenas unos segundos, se tornó aún más violenta cuando uno de los menores intentó resistirse al robo. Como se vio acorralado, el delincuente terminó tirando los teléfonos en una esquina y soltó al menor. Poco después escapó en la misma moto.

En un principio, la madre de uno de los menores reveló a Misiones Online que no pudo identificar plenamente al agresor, aunque aportó algunos datos físicos y vestimenta para colaborar con la investigación.

El motochorro que robó los celulares fue detenido

La policía de Misiones comenzó a analizar las cámaras de seguridad del barrio y de zonas cercanas para intentar reconstruir el recorrido del delincuente tras la fuga y dar con su paradero. En el marco de esta investigación, el medio local reveló que el sospechoso fue detenido.

La intervención se concretó alrededor de las 00:30 horas del domingo, luego de una serie de denuncias radicadas por vecinos, quienes señalaron haber sido interceptados durante la noche por un sujeto que se desplazaba en una motocicleta de 150 cc, de color negro y sin dominio colocado. Entre los casos investigados, se confirmó que una de las víctimas fue un menor de edad, a quien le sustrajeron su teléfono celular.

A partir de tareas investigativas y un trabajo coordinado entre efectivos de la Comisaría Decimonovena y personal de Investigaciones del Nodo de Seguridad Itaembé Guazú, se logró la individualización y detención del presunto autor del robo, identificado como Juan José O., de 36 años de edad.

Durante el procedimiento, además, se procedió al secuestro de una motocicleta Motomel S2 de 150 cc, que habría sido utilizada para cometer los robos. El detenido y el rodado quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 6, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

"No, mi bici no": le robaron la bicicleta a un nene en una plaza y quedó grabado

Un nene jugaba en una plaza de su barrio con amigos cuando fue víctima de un robo. Un delincuente le arrebató su bicicleta y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. El hecho ocurrió en una plaza del barrio Alto Alberdi en Córdoba.

Pasadas las 19.30 horas, los menores de edad se encontraban en la plaza cuando un ladrón se acercó y robó la bicicleta de uno de ellos. En el video que grabó la cámara de seguridad de una vivienda, se escuchan los gritos desesperados del nene y luego aparece el asaltante huyendo en el rodado.

Aunque en las imágenes no se ve el momento exacto del robo, si se puede escuchar el llanto desconsolado y los gritos del menor, que reflejaban la angustia que sintió en ese instante. "Nooo, nooo, mi bici, eyyy, mi bici noooo", se escuchaba en los desesperados gritos, seguidos de un angustiante llanto.