Se hizo una vasectomía pero por un "error" volvió a ser padre y perdió el juicio contra el médico

El hombre había reclamado una indemnización por daños materiales, morales y psicológicos, además de los costos de crianza de su hija.

El caso expone la importancia del seguimiento médico tras una vasectomía para evitar fallas en el procedimiento

Un hombre que se sometió a una vasectomía para evitar tener más hijos realizó una denuncia contra los médicos , porque tras la intervención volvió a ser padre. La Justicia rechazó el reclamo, descartó mala praxis y le impuso el pago de las costas.

El caso se originó luego de que el demandante, tras una vasectomía realizada en 2013, volvió a ser padre. El hombre sostuvo que el procedimiento no fue efectivo y reclamó una indemnización que incluía daños materiales, morales y psicológicos , además de los costos de crianza de la hija nacida posteriormente.

El fallo, dictado por un juzgado civil de Campana, concluyó que no existió negligencia médica y que el resultado del procedimiento no podía garantizarse de forma absoluta.

Además, consideró determinante la conducta del paciente tras la intervención, especialmente por no cumplir con los controles indicados.

vasectomía

La intervención se llevó a cabo en un consultorio privado, con cobertura parcial de una obra social. Según el relato del paciente, el procedimiento tuvo irregularidades y no recibió información suficiente sobre los cuidados posteriores.

Sin embargo, la Justicia evaluó el caso con base en pruebas documentales, testimonios y pericias médicas. El tribunal descartó fallas en la práctica quirúrgica y centró el análisis en el comportamiento posterior del demandante.

El "error" que falló en la vasectomía

Uno de los puntos clave del fallo fue el incumplimiento de los controles médicos. La sentencia remarcó que la vasectomía requiere un estudio específico, el espermograma, para confirmar la ausencia de espermatozoides.

El demandante no se realizó ese estudio en el tiempo indicado. Esa omisión impidió verificar la efectividad del procedimiento antes de retomar su vida sexual.

Además, el expediente detalló otras conductas relevantes. El paciente permaneció durante meses con los puntos de sutura sin retirar, pese a presentar molestias. También tenía programada una nueva intervención, a la que finalmente no asistió.

Para el juzgado, estos elementos reflejan una falta de seguimiento posquirúrgico que resultó determinante en la evolución del caso. La decisión judicial consideró que el propio paciente no cumplió con las indicaciones necesarias para garantizar el resultado buscado.

Un fallo que marca límites en la responsabilidad médica

El tribunal también dejó en claro un aspecto central: la vasectomía es una obligación de medios y no de resultados. Esto implica que el profesional debe actuar con diligencia, pero no puede asegurar una esterilidad total.

Las pericias confirmaron que la intervención se realizó conforme a los protocolos habituales. No se detectaron errores técnicos ni irregularidades que justificaran una condena .

Otro punto relevante fue la evaluación de la credibilidad del demandante. El fallo señaló contradicciones entre sus declaraciones en distintas instancias del proceso, lo que debilitó su reclamo.

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También se descartó la responsabilidad de la clínica. Según la resolución, el vínculo entre el paciente y el médico era directo, sin intervención institucional.

En consecuencia, el juez resolvió rechazar la demanda en todos sus términos. El padre deberá afrontar los costos del proceso, en un caso que deja un mensaje claro: los procedimientos médicos requieren no solo una correcta ejecución, sino también el cumplimiento de las indicaciones posteriores por parte del paciente.