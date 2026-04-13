Dos hitos históricos: Gaido anunció una nueva red de cloacas y comenzó la obra de gas más grande de Neuquén

La llegada del gas a estas 1.286 familias, constituye un hito. Se trata de una intervención financiada con fondos propios, sin endeudamiento.

Un total de 1.286 familias de los sectores 2 y 7 de Mayo , en el barrio Cuenca XV , dejarán de pasar inviernos frios. Este lunes, la Municipalidad de Neuquén comenzó con la ejecución de la obra de red de gas , una intervención histórica en la capital neuquina por su magnitud. En ese marco, el intendente Mariano Gaido anunció además la licitación de la red cloacal para ambas zonas.

La inauguración de la obra de gas esta prevista para octubre y representa una inversión municipal de 3.670 millones de pesos. Durante un recorrido por los sectores, el jefe comunal destacó que este tipo de intervenciones son únicas en el país y valoró el trabajo conjunto con el gobierno provincial.

Asimismo, informó que la obra de cloacas implicará una inversión de 4.500 millones de pesos. “Son obras que el barrio esperaba desde hace muchísimos años y hoy podemos decir: palabra cumplida”, afirmó Gaido. En esta línea, subrayó que cuando las obras son ejecutadas por empresas neuquinas “hay compromiso, responsabilidad y los plazos de ejecución se achican, y en vez de inaugurarla en diciembre tenemos previsto finalizarla para el mes de octubre”.

El intendente remarcó además que la llegada del gas a estas 1.286 familias, a través del Plan Dale Gas, constituye un hito, y explicó que se trata de una intervención financiada con fondos propios, sin endeudamiento. “Es un superávit que muchas veces cuesta entender, pero que se ve reflejado en obras concretas en la ciudad, desde planes de asfalto hasta conexiones domiciliarias”, señaló.

Obra de gas Neuquén (1)

“Es un orgullo neuquino: son fondos propios y un trabajo articulado entre la Provincia y la Municipalidad”, agregó Gaido, quien adelantó que la obra será inaugurada en octubre junto al gobernador y su equipo.

Por su parte, el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, Marco Zapata, brindó detalles técnicos de la intervención. “La obra contempla más de 23 kilómetros de cañería para la construcción de la red, además de las conexiones domiciliarias, que incluyen el tendido desde la red hasta el nicho de gas, con el bastón de conexión y la llave de paso”, explicó.

Zapata también destacó el acompañamiento a las familias durante el proceso: “Por indicación del intendente, en cada intervención no solo realizamos la obra, sino que también acompañamos a los vecinos. Habrá maquinaria trabajando durante ocho meses en el barrio, lo que puede afectar la vida cotidiana”.

En este sentido, informó que se instaló un tráiler en el lugar, donde un equipo técnico y territorial atenderá consultas de los vecinos de manera diaria. El funcionario aclaró que el barrio pertenece al Estado provincial y que las obras se llevan adelante en el marco de un convenio firmado entre el intendente y el gobernador, al igual que en otros sectores como Peumayén y Nueva Jerusalén.

Obra de gas Neuquén (2)

Por su parte, Tania Bertoldi, ministra provincial de Infraestructura, destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia y el Municipio de Neuquén para llevar adelante obras de infraestructura en distintos barrios históricamente postergados de la ciudad.

“Venimos trabajando en esta obra, dese el comienzo, con todo el equipo de la provincia y del municipio, en el marco de un acuerdo firmado entre el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido”, señaló Bertoldi.

En ese sentido, explicó que se priorizaron intervenciones en barrios como 2 y 7 de Mayo, Nueva Jerusalén, y también se incorporaron Morro, Pacífica y Juvenil. “En todos estos sectores vamos a estar trabajando en obras de infraestructura, y posteriormente en pavimentación, ordenamiento de la circulación peatonal y cordón cuneta”, detalló.

La funcionaria remarcó que el objetivo central de estas acciones es “dar orden a estos barrios que estuvieron durante mucho tiempo postergados”, y subrayó que tanto la gestión municipal como la provincial están enfocadas en mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Obra de gas Neuquén (3)

Bertoldi también hizo hincapié en situaciones de desigualdad que aún persisten en la ciudad: “A pocas cuadras del centro había vecinos sin acceso a gas, una situación injusta que se sostuvo durante mucho tiempo. Hoy, gracias a la decisión política, se está regularizando y llevando calidad de vida a cada vecino”.

Obras que cambian vidas

“Gracias al intendente por haberse puest o la camiseta del barrio y habernos traído el servicio”, destacó el presidente de la vecinal Matías Quintremil. “Estamos hablando de 1.286 familias que van a tener gas, una de las obras más grandes de la provincia de Neuquén porque nunca se hizo una de este tipo para tanta cantidad de personas”, agregó.

El vecinalista abrazó también con entusiasmo el anuncio del intendente Gaido de que “empezará la obra de cloacas a mitad de este año para la misma cantidad de familias: casi el 70 por ciento del barrio no tenemos”. "Agradecemos que recorra el barrio”, concluyó.