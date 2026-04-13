Tras el ataque a tiros, retoman las clases en la escuela de Santa Fe: ¿Qué medidas se tomaron?

Mientras avanza la investigación por el crimen de Ian Cabrera, la institución educativa reabrió sus puertas, pero con cambios.

A dos semanas del ataque a balazos que conmocionó a la comunidad educativa y dejó como saldo la muerte de un alumno a manos de otro, la Escuela N°40 Mariano Moreno, de San Cristóbal, Santa Fe , retoma las clases de manera progresiva, con un esquema escalonado y espacios de contención y reflexión para estudiantes y docentes.

La Justicia autorizó a reanudar las actividades educativas a partir del miércoles mientras continúa la investigación por el crimen de Ian Cabrera.

Así, este lunes y martes, se dedicarán a limpiar el establecimiento y a terminar de organizar y acondicionar diferentes áreas del edificio.

Así será el regreso a la escuela

“Desde el miércoles 15, está previsto un regreso gradual de las actividades escolares de los distintos niveles educativos. En el resto de las escuelas se continuará con clases en horarios habituales que incluirán actividades pedagógicas y rondas de diálogo”, precisaron.

mato compañero santa fe (3) La investigación del crimen en la escuela de Santa Fe puede dar un giro inesperado.

De acuerdo al comunicado de la escuela, el martes se realizarán reuniones entre los equipos de docentes de Nivel Inicial y familias en la sede de la Delegación Regional de Educación en San Cristóbal. El miércoles y jueves se desarrollarán actividades lúdicas y el viernes se llevará a cabo un encuentro general entre docentes y estudiantes en el edificio del Jardín de Infantes, donde se planificarán las actividades educativas.

En cuanto al Nivel Primario, habrá reuniones el miércoles y jueves entre docentes, equipos directivos y familias, divididas por grados, con el objetivo de generar espacios de escucha. Finalmente, el viernes se concretará el regreso de los estudiantes al edificio escolar.

Para el Nivel Secundario del turno noche y el Nivel Superior, el miércoles volverán las clases con horario reducido y con instancias de diálogo entre docentes y alumnos. En los días siguientes se avanzará con una reincorporación gradual de contenidos, priorizando espacios de intercambio y acompañamiento.

Por su parte, el turno mañana del Nivel Secundario participará de rondas de diálogo entre docentes y estudiantes, organizadas por grupos de cursos. “Estos encuentros continuarán hasta abarcar a la totalidad del alumnado. Los docentes que participarán fueron elegidos por los propios estudiantes y contarán con el acompañamiento de facilitadores de la convivencia”, explicaron.

El resto de las instituciones educativas de San Cristóbal, tanto de gestión pública como privada, tendrán clases con normalidad en sus horarios habituales. En ese sentido, indicaron: “Las actividades pedagógicas se complementan con espacios de diálogo, reflexión y acompañamiento, orientados a sostener el proceso educativo en el contexto actual”.

muerte de ian cabrera

El crimen de Ian Cabrera

El crimen de Ian Cabrera, de 13 años, ocurrió el 30 de marzo de 2026 en la Escuela Nº 40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal, Santa Fe. Un compañero de 15 años ingresó armado con una escopeta, escondida en un estuche de guitarra, y disparó, causándole la muerte y dejando a otros estudiantes heridos.

El violento episodio ocurrió durante los primeros minutos de la jornada escolar. De acuerdo con fuentes oficiales, pasadas las 7, un adolescente de 15 años que cursa tercer año en el establecimiento educativo ingresó al patio de la escuela, donde se encontraban formados los estudiantes para izar la bandera

Las mismas fuentes detallaron que el agresor ingresó al establecimiento con una escopeta y efectuó entre cuatro y cinco disparos. Uno de ellos mató a Ian, que cursaba primer año en el mismo colegio. En el episodio resultaron heridos además otros menores, de 13 y 15 años.