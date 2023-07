Sebastián Villa reapareció en las redes tras su regreso al país

Además musicalizó el posteo con la canción 'Barrio Antioquia', de Blessed. La estrofa que eligió para acompañar la imagen fue: "Ahora viajo por el mundo entero explotando tiendas en el extranjero. Esperando el tiempo, ya nunca me altero. Con Dios manejando y yo de pasajero. De camino a ser una joven leyenda. Las Air Force de mi closet no están en la tienda. Ustedes fían los carros, la ropa, las prenda'. Y frontean por redes todo lo que arriendan". Lo que se cree que podría ser un mensaje para alguien.

Su reaparición en las redes se da en medio del conflicto que comenzó con el club ya que Villa quiere quedarse con el pase en su poder, mientras que Boca busca una venta para que no se vaya gratis.

tuit Sebastián Villa regreso argentina

Ocurre que luego de haber sido condenado a prisión condicional por "amenazas coactivas, en concurso real, con lesiones leves calificadas" contra su expareja Daniela Cortés, Villa se fue a su país y buscó quedar en libertad de acción por medio de una carta documento que envió alegando que si no era reincorporado en los próximos días se consideraría libre.

En Boca siempre expresaron que en ningún momento le impidieron al jugador que continúe entrenándose y que la decisión de retirar sus cosas del predio e irse rumbo a Colombia fue suya, donde se lo pudo ver trabajando bajo las directivas de un preparador físico.

Por ese motivo, expusieron esto en la Justicia y le respondieron a Villa intimándolo a que se presentara nuevamente en Ezeiza, lo que hizo el miércoles por la madrugada.

De todas formas, en Boca tienen decidido no utilizarlo pero legalmente no pueden prohibirle trabajar. Si bien no será convocado nuevamente, aún forma parte del plantel mientras esperan que llegue un ofrecimiento para venderlo.

Debido a su situación judicial puede dejar el país con autorización, pero el problema radica en que pocas ligas se arriesgarían a contratar a un jugador con una condena en primera instancia por violencia de género.