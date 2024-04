Sergio Berni bailó música de los 80 en un canal de streaming y se viralizó: video

“Poné ya música electrónica”, ordenó Rebord a la producción. “No, no. Poné un tanguito”, reculó Berni. “Pero nos vas a pasar el trapo”, insistió Rebord. “Por favor, pasemos a otra pregunta”, dijo Berni, incómodo. “¿Te achicás a tirar unos pasos de música electrónica?”, volvió a insistir el conductor. “No, no me bajé. La de ahora no, la de mi época, algo ochentoso”, contestó Berni. “Vamos a elegir juntos”, propuso Rebord mientras comenzó a sonar “A little respect”. Berni asintió, Rebord y Ruffo se levantaron a bailar y el exministro se sumó.

Durante un minuto los tres se movieron al ritmo de la canción de Erasure. El político movía las manos, tarareaba la canción y se lo veía disfrutar, en una imagen diferente a la que suele dar de persona más bien ruda. Luego, terminaron los tres abrazados cantando la canción mientras saltaban.

La parte seria de la entrevista con Sergio Berni

Al hablar de política, Berni dio una serie de definiciones interesantes. Como primera medida, elogió al presidente Javier Milei: “Tiene autoridad, principios, convicción, tiene huevos y va al frente. No estoy de acuerdo con el rumbo que está tomando, pero es un tipo muy inteligente, instruido en su área. Ojalá tuviéramos en nuestro espacio muchos con esas cualidades personales”, esbozó.

Pero no todo fueron rosas para el presidente, ya que en el ex ministro también lanzó una advertencia: “Una cualidad que no comparto de Milei es que acelera en todas las curvas. Así terminó el fallecido piloto de Fórmula Ayrton Senna”.

Sergio Berni habló sobre el Peronismo

"Creer que este Gobierno se cae o no llega es no entender nada”. “Ahí es donde me rebela la falta de peronismo en los espacios políticos donde discutimos estas cosas. El peronismo se rebela ante las injusticias. Especular con que esto se caiga o le vaya mal es una pelotudez. El peronismo tiene los cuadros, la experiencia y la doctrina para poner este país de pie”, señaló.

En ese sentido, lanzó algunos dardos y elogios. Apuntó contra el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, y alabó al exsecretario de Comercio Guillermo Moreno. “Me encanta”, lanzó.

“No puede arrastrar al gobernador a una interna mezquina a ver si son tres ñatos los que escriben en el chat porque por ahí a él lo dejaron afuera. Bienvenidas las discusiones, no hay que tener miedo. Intentar generar una interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof me parece una estupidez supina. Al gobernador hay que cuidarlo. No es casualidad que sea el gobernador, reeligió con 20 puntos sobre el segundo”, aseguró sobre los recientes dichos de Larroque.

Sergio Berni. Cristina Kirchner.jpg Sergio Berni dijo que la conducción del peronismo sigue siende de Cristina Kirchner. "Siempre". Foto: Google.

A la hora de responder quién conduce al peronismo, Berni fue tajante, “Cristina, siempre”, lanzó. “Después de 35 años de militar junto a Néstor y Cristina no necesito esperar a ver qué dice, qué hace o para dónde va. Yo corro por la cancha, sé a donde tengo que ir y muchas veces he tenido discusiones fuertes”, sostuvo.

Para finalizar, Berni explicó que “aquel que tiene que esperar a ver qué dice la conducción es porque está totalmente desconectado de la realidad y del ámbito político en el que se mueve”. “Una cosa es estar desubicado y otra la especulación. No se cual de las dos es peor”.