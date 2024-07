"Siempre voy a recordarte": la emotiva despedida de la hermana de Catalina Gutiérrez

“Mejor hermana no podría haberme tocado. Ahora nos fusionamos y somos dos en una sola persona. Donde sea que estés espero que estés en paz”, añadió a continuación y cerró: “el cielo está de fiesta. Te amo con mi corazón entero, mi angelito de la guarda”.

Embed - í on Instagram: "Hermana mía voy a recordarte siempre con tu sonrisa y alegría que te hacían tan única y especial, te amo con toda toda mi alma mi Catu y me aseguré siempre de hacertelo saber. Mejor hermana no podría haberme tocado, ahora nos fusionamos y somos dos en una sola persona. Donde sea que estes espero que estes en paz, no me dejes nunca sola y ayudame siempre que te voy a necesitar toda la vida. Juntas en esta vida y en todas las que vienen. El cielo esta de fiesta. Te amo con mi corazón entero mi angelito de la guardia #JUSTICIAPORCATA"