Socialistas votarán a Sergio Massa: “no hay lugar para el voto en blanco”

Señalaron que convocaron a votar al candidato oficialisa, pero aclararon que ese apoyo no significa adhesión a sus propuestas.

La presidenta del PS, Mónica Fein, afirmó este martes que a su partido no le da "lo mismo lo que pase en la Argentina" e indicó que "no hay lugar para el voto en blanco, no gana la abstención ni el voto nulo”. Razón por la cual “hemos decidido convocar a votar por Sergio Massa".