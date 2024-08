Sorpresiva declaración de Fabiola Yañez: "Un día me llamaron para decirme que Alberto Fernández estaba muerto"

La ex primera dama declaró este martes durante cuatro horas, revelando episodios de violencia física y psicológica por parte del ex Presidente.

Antes de la declaración del martes, la defensa de Fabiola Yañez solicitó ser querellante en la causa que investiga los presuntos hechos de violencia ejercidos sobre ella por el expresidente Alberto Fernández . En el texto, presentado en el consulado argentino en Madrid, la ex primera dama amplió su declaración.

Allí reveló haber recibido un mensaje desde el entorno del expresidente en el que le aseguraban que su expareja había fallecido. “ Un día me llamaron para decirme que estaba muerto”, sostuvo.

Según el relato de Yañez, el mensaje formaba parte de una “manipulación” de los allegados a Fernández para asustarla, en medio de las amenazas de suicidio que recibía por parte de él. La ex primera dama, no obstante, no dio nombres ni mayores precisiones sobre el tema.