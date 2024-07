Sufren los bolsillos: estos aumentos llegan en julio

Alquileres y expensas

Cuánto es el salario mínimo de marzo 2024 y cuándo serán los próximos aumentos 1200x678.png Llegan los aumentos de julio

Como cada mes, los inquilinos que deban actualizar el valor de su alquiler enfrentarán un fuerte incremento. El porcentaje se conocerá el primer día del mes y se ajustará según la variación del Índice de Contratos de Locación (ICL), elaborado por el Banco Central (BCRA), que combina las subidas de la inflación y los salarios. Se estima que esta cifra batirá récords y alcanzará el 240% anual.

Las expensas, que son los gastos de mantenimiento del edificio, deben ser abonadas proporcionalmente según los metros cuadrados de cada unidad funcional. En el actual contexto de alta inflación, el aumento de los costos (sueldos del encargado, servicios públicos, artículos de limpieza, reparaciones, entre otros) también sube mes a mes, lo que incrementa el valor de las expensas.

Diego Javier Gallione, secretario General de la Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal (Adeproh), detalló en diálogo con MDZ que el incremento rondará el 25% en julio, sumado al 20% de junio, implicando un fuerte aumento para el argentino común. "Ahora vienen los servicios públicos con fuertes subidas. En CABA, la luz subió un 300%. Y sumale el frío, el tema del gas para quienes tienen calderas y electricidad para los que tienen calefacciones. Va a impactar mucho en el incremento de expensas", afirmó.

Prepagas

tarifas 1200.jpg Los aumentos de julio finalmente se postergarán por decisión del Gobierno.

A partir del 1 de julio, varias empresas de medicina prepaga comenzarán a devolver a sus afiliados los montos correspondientes a los fuertes incrementos aplicados a principios de año, aunque se devolverá en 12 cuotas. Además, estarán habilitadas para realizar nuevas actualizaciones. Al menos cuatro grandes compañías comunicaron a sus afiliados que las cuotas aumentarán entre un 6,7% y un 8,5%.

Combustibles

Los precios de las naftas y el gasoil subirán entre un 3% y un 4% desde este lunes, tras la decisión del Gobierno de atenuar la subida en el impuesto a los combustibles para no trasladar una mayor presión a la inflación. La actualización en los valores de los surtidores a partir del 1 de julio responde al incremento parcial en el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) de apenas el 1%, junto a la devaluación mensual del 2% del dólar y al último ajuste en el precio de los biocombustibles autorizado por la Secretaría de Energía. Con este aumento, la nafta súper pasará de $905 a alrededor de $941 por litro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), mientras que el gasoil escalará de $941 a cerca de $980 por litro.

Alumbrado, Barrido y Limpieza

La tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) grava a todos los inmuebles situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y obliga al pago de un tributo anual, dividido en 12 cuotas mensuales. Está compuesta por la Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros (igual para todos) y el Impuesto Inmobiliario (progresivo y con alícuotas). La metodología para calcular el valor de cada cuota mensual es el promedio de los últimos cinco meses del IPCBA (Índice de Precios al Consumidor Ciudad de Buenos Aires), resultando en un aumento del 30% en julio.

tarifas_electricas.jpg

Telefonía, internet y cable

Después de que el Gobierno desregulara las tarifas de internet, teléfonos celulares y servicios de cable, los precios suben mensualmente. En julio, el aumento será entre el 6% y el 9%, dependiendo de la empresa proveedora y el servicio contratado.

Tarifa de agua

La tarifa de agua aumentará un 50% a partir de julio en 94 ciudades de la provincia de Buenos Aires, que reciben el servicio de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA). Este incremento completa la actualización tarifaria del 250% propuesta por la empresa y autorizada por el gobierno provincial a finales de abril, repartida en dos tramos, aplicándose la primera subida del 200% en mayo y la segunda del 50% en julio. El nuevo ajuste en las facturas de agua, tanto para el servicio medido como no medido, llevará el valor del metro cúbico a $72,54. Así, la factura promedio será de $3.656,62 mensuales. Una propiedad valuada entre $150.000 y $200.000 abonará $6.819 por ambos servicios. Además, las boletas de Aysa también subirán a partir del 1 de julio, con una actualización mensual que combina una fórmula entre el índice de salarios (IS) del INDEC, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice del precio al consumidor (IPC), resultando en un 6,3%.

Tarifas de luz y gas

A partir del 1 de julio debería empezar a aplicarse la fórmula de actualización mensual de las tarifas de gas y electricidad diseñada por el Gobierno para que los aumentos no queden rezagados respecto de la inflación. Sin embargo, los entes reguladores de ambos servicios, Enargas y ENRE, no han publicado los nuevos cuadros tarifarios, a la espera de una definición de Economía. Por el momento, no hay novedades, pero no se descarta que esto ocurra en julio, impactando en la inflación del mes siguiente.

Además, el Gobierno creó un periodo de transición para aplicar la Canasta Básica Energética (CBE), estableciendo un plan gradual para eliminar los subsidios energéticos en todo el país. Este proceso, con Subsidios Energéticos Focalizados, durará 6 meses y podrá ser ampliado por única vez.

Subte

Tras idas y venidas, la Justicia porteña ordenó suspender el aumento del pasaje del Subte hasta el miércoles 10 de julio inclusive. Si se decide avanzar, el boleto pasará a costar $757.

Educación

Los colegios privados con aporte estatal en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires vienen actualizando las cuotas mensualmente. Aunque aún no se ha informado oficialmente de ningún aumento, es previsible que haya una subida en línea con el nivel de inflación.