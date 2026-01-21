Susto en el aire: una avioneta tuvo que aterrizar de emergencia en plena ruta

En pleno vuelo el piloto decidió bajar y hacer un aterrizaje de emergencia sobre la ruta. Qué sucedió.

La avioneta tuvo un desperfecto técnico y tuvo que aterrizar de emergencia la ruta 56.

Una avioneta protagonizó un aterrizaje de emergencia en plena ruta, a la altura de General Madariaga , luego de sufrir una falla en el motor. El episodio ocurrió cerca de Pinamar y, pese al impacto del hecho, no se registraron heridos ni interrupciones en la circulación vehicular.

Todo ocurrió cuando el piloto Leandro Dinatolo, de 51 años, volaba desde Cañuelas rumbo al aeródromo de Villa Gesell . En pleno trayecto, a la altura del kilómetro 36 de la ruta 56, notó una falla en el motor de su avioneta bimotor MOSBER.

Frente a la complicada situación, y con la documentación en regla, Dinatolo tomó una decisión clave: bajar y hacer un aterrizaje de emergencia sobre la ruta. La maniobra salió bien y no hubo heridos.

avioneta madariaga

El lugar donde ocurrió el aterrizaje de emergencia no tiene señal de teléfono, lo que dificultó la comunicación en los primeros minutos.

Por prevención, la aeronave fue llevada hasta la banquina. Si bien en un primer momento el tránsito fue interrumpido, ya funciona con normalidad.

Una avioneta se estrelló sobre un auto en una autopista en la que aterrizó de emergencia

Una avioneta se estrelló sobre un auto en los carriles centrales de una autopista de Estados Unidos, donde intentaba realizar un aterrizaje de emergencia tras presentar una falla mecánica, según reportó su piloto.

El incidente ocurrió en la Interestatal 95, en la ciudad de Cocoa, en el estado de Florida, hacia las 17.45 del lunes, cuando la aeronave descendió abruptamente y golpeó a un Toyota Camry que circulaba por el lugar. La colisión, en específico, ocurrió cerca del marcador de milla 201 y provocó interrupciones en el tránsito en los carriles sur de la autopista.

Avioneta Florida port La avioneta causó serios daños en el auto que circulaba en la Interestatal 95, en el estado de Florida.

Los registros oficiales indican que la aeronave era un Beechcraft 55 multimotor perteneciente a Tailwinds Flying LLC, con base en Merritt Island.

En las imágenes captadas por la cámara ubicada en el tablero de un auto que circulaba detrás del vehículo accidentado, se observa cómo la aeronave golpea al auto que transitaba por la autopista, provocándoles serios daños.

Luego, también se ve cómo personal de emergencia asistió a la conductora del Toyota. En uno de los videos, un rescatista expresó: "Dios es bueno", mientras ayudaban a la mujer a salir del coche.

Por su parte, la mujer de 57 años, visiblemente alterada por la situación, comentó: "¿Sabes cuánto amaba mi auto?". Luego, preguntó: "¿Soy el único a la que le han dado?".

La secuencia previa al choque quedó registrada en la cámara instalada en el auto de Jim Coffey, quien viajaba con su hijo Peter hacia West Melbourne tras regresar de un viaje.

Ambos observaban el tránsito cuando la avioneta pasó sobre su vehículo y continuó su trayectoria hasta impactar contra el Toyota. "Acabamos de ver este avión caer del cielo", señaló Coffey en declaraciones a Spectrum News, donde manifestó que estuvieron a segundos de ser alcanzados.

Peter Coffey, por su parte, describió que vio la aeronave dirigirse hacia la autopista y deseó que lograra desviarse antes del contacto con tierra. “Pensé que tal vez se desviaría y no chocaría con el coche, pero ¡zas!, la rueda golpeó justo en la parte trasera del coche”, recordó.