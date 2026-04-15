Susto en la escuela: un experimento salió mal y desató una explosión

La reacción fue inmediata. Docentes y alumnos comenzaron a evacuar el edificio de manera urgente. Qué fue lo que sucedió.

El experimento con gases dentro del aula generó una reacción inesperada y obligó a activar el protocolo de evacuación.

Un alumno realizaba un experimento en la escuela y una botella con una mezcla de gases explotó dentro del aula. El episodio obligó a evacuar el establecimiento, activó un operativo de emergencia y derivó en la suspensión anticipada de la jornada escolar.

Según informó la institución a las familias, el estudiante manipulaba un envase plástico que contenía una mezcla de gases. La botella no resistió la presión interna y explotó , lo que generó humo y la dispersión de un polvillo con olor intenso.

El hecho ocurrió durante una actividad dentro del aula del Colegio San Blas , en City Bell, partido de La Plata. La reacción fue inmediata. Docentes y autoridades activaron el protocolo de seguridad y ordenaron la evacuación del edificio.

El objetivo fue evitar la exposición prolongada de los alumnos a los gases liberados y garantizar un entorno seguro.

El episodio generó alarma dentro del establecimiento, aunque la situación logró ser controlada en pocos minutos. Y afortunadamente no se registraron heridos de gravedad. Algunos estudiantes presentaron molestias leves e irritación en las mucosas, por lo que recibieron atención preventiva en el lugar.

bomberos El experimento escolar evidenció los riesgos de manipular mezclas químicas sin control adecuado en espacios cerrados

Evacuación y asistencia médica preventiva

Tras la explosión, se desplegó un operativo con equipos de emergencia. Personal del SAME acudió al lugar para evaluar el estado de los estudiantes y del personal docente.

Los controles médicos confirmaron que no había lesiones graves. Sin embargo, algunos alumnos presentaron síntomas leves, como irritación en ojos y vías respiratorias. Todos los casos fueron atendidos en el lugar sin necesidad de traslados hospitalarios.

Como medida preventiva, las autoridades decidieron suspender las actividades antes del horario habitual. La evacuación se realizó de forma ordenada, siguiendo los procedimientos establecidos por la institución.

Peritajes y apertura de una investigación

Luego del incidente, trabajaron en el colegio Bomberos y la Policía Ecológica, quienes realizaron inspecciones para determinar las condiciones en las que se llevó a cabo el experimento.

Los peritajes buscan establecer qué tipo de mezcla se utilizó y por qué el envase no soportó la presión generada. También se analiza si se cumplieron los protocolos de seguridad correspondientes para este tipo de prácticas.

La institución radicó la denuncia y el caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de La Plata, bajo la carátula de “averiguación de ilícito”.

Riesgos de los experimentos escolares

Los experimentos en el ámbito educativo son herramientas valiosas, pero implican riesgos concretos cuando se manipulan sustancias químicas o se generan reacciones físicas sin control adecuado.

botella

Organismos como la National Fire Protection Association y la Centers for Disease Control and Prevention advierten que los incidentes en laboratorios escolares son más frecuentes de lo que se supone.

Uno de los peligros más comunes es la acumulación de gases en recipientes cerrados. Reacciones simples —como la combinación de vinagre con bicarbonato— pueden generar dióxido de carbono en poco tiempo. Si el gas no tiene vía de escape, la presión interna aumenta hasta provocar una explosión del envase, incluso si es de plástico.

También existen riesgos por exposición a sustancias irritantes o tóxicas. Vapores, polvos o líquidos pueden afectar ojos, piel y vías respiratorias. Según guías de seguridad del CDC, la falta de ventilación adecuada y el uso incorrecto de materiales son factores determinantes en este tipo de incidentes.