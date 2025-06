Telekino: un apostador se llevó una suma millonaria tras ser el único ganador

telekino vacante

Además del único ganador que se llevó el pozo vacante, hubo otros afortunados, cinco ganadores con el número de cartón. Fueron: 327.426 (CABA), 704.770 (Buenos Aires), 218.866 (Buenos Aires), 671.040 (Río Negro) y 248.323 (Buenos Aires). Cada uno se llevará 1.300.000 pesos.

Por su parte, en el sorteo del Rekino hubo en juego un pozo de más de cuatro millones y medio de pesos. Los números que salieron fueron el 2, 3, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 y 25. En este sorteo no hubo ganadores con 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 19 ganadores y se lleva más de 237 mil pesos cada uno.

En el próximo sorteo del Telekino, el domingo que viene, habrá en juego un pozo estimado de más de 250 millones de pesos, más los premios extra.

Quién fue la última persona que ganó la suma millonaria de Telekino

Una jubilada de la ciudad de Oberá, Misiones, acertó 15 números en el Telekino y obtuvo más de $2887 millones, luego de comprar los dos últimos cartones que quedaban en una de las agencias de su ciudad.

La mujer acertó los 15 números del sorteo n°2378 que se realizó el domingo 1° de junio y que incluía como premios: un pozo estimado de alrededor de $2900 millones para los 15 aciertos, una casa estilo americana, un viaje a Río de Janeiro para dos personas y un auto 0 km.

"Si bien tengo una casa modesta, siempre me preocuparon mis hijos. Más de una vez quedaba desvelada pensado en los que viven en alquiler y en cómo podía ayudarlos. Me preocupaba por ellos y pensaba que, si alguna vez sacaba un premio, iba a invertir en un techo digno para cada uno", señaló la mujer.

"Terminé de lavar los platos del domingo y cuando me desocupé me puse a revisar, sola entre cuatro paredes. Con la birome completé los círculos sobre los quince números, pero no lograba entender lo que pasaba", comentó sobre su emoción tras darse cuenta que era la ganadora.