Tensión en el Hospital Garrahan por la designación de un nuevo director: ATE anunció un nuevo paro

Dr. Mariano Pirozzo, nuevo director del Hospital Garrahan. Dr. Mariano Pirozzo, nuevo director del Hospital Garrahan.

Actualmente, cursa una Maestría en Economía y Gestión de la Salud en ISALUD y un MBA en la Universidad de San Andrés, además de contar con formación en gestión de calidad en salud.

Polémica por la designación de Pirozzo

La designación de Pirozzo no es casual. En su recorrido profesional se destaca como coordinador del Servicio de Neurocirugía del Hospital de Alta Complejidad El Cruce-SAMIC (2010-2022), jefe de Neurocirugía de la Clínica Sagrada Familia, director de Servicios Técnicos y Diagnósticos del Hospital Nacional Baldomero Sommer, y jefe de Urgencias Neuroquirúrgicas en OSDE.

Sin embargo, su rol más polémico fue como interventor del Hospital Bonaparte, donde encabezó lo que el Gobierno describió como "una gestión que supo priorizar la eficiencia, la transparencia y la mejora en la calidad de atención", pero que los trabajadores del Garrahan califican como "destrucción y vaciamiento de la salud pública".

El contexto de la designación se enmarca en la intervención del Hospital Bonaparte anunciada por el Gobierno tras meses de medidas para readecuar trabajadores y denuncias por "crecimiento desmedido del personal" durante la gestión de Alberto Fernández.

Según informó el Ministerio de Salud, se detectó que 326 empleados habían ingresado durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández. Para los servicios de guardia e internación, había 109 empleados para asistir 55 camas de internación con una ocupación promedio de solo 19 pacientes por mes. Asimismo, se contabilizaban 38 consultorios externos que atendían en promedio 5 consultas diarias.

El reclamo de los residentes del Garraham

Semanas atrás, el Hospital Garrahan estuvo en el epicentro de la escena nacional luego de que sus médicos residentes reclamaran al Gobierno una mejora salarial. A tal fin realizaron varias marchas.

Desde el sector de los residentes, se cuestionó con firmeza la propuesta del Ejecutivo, cuyo ofrecimiento consiste en una suma total de $1.300.000 a partir del 1 de julio, cifra alcanzada mediante el otorgamiento de un bono de $500.000, que se sumaría al salario actual. Sin embargo, este bono sería no remunerativo, lo cual generó desconfianza y malestar entre los trabajadores.

Protesta residente hospital Garrahan

"Lo que proponen no se incorpora al sueldo básico, no genera aportes, no se incluye en el aguinaldo y no tiene garantía de continuidad", señalaron fuentes cercanas a los residentes. Además, recordaron que el último aumento se otorgó a principios de 2024, sin actualizaciones desde entonces, pese al avance de la inflación.

El ingreso que perciben los residentes corresponde a una beca de formación en servicio remunerada, que reconoce el compromiso y la dedicación durante el proceso de capacitación. Este incremento eleva los ingresos netos de un residente de primer año a más de $1.300.000, y a más de $1.500.000 en el caso de los residentes de años superiores y jefes de residencia.