Live Blog Post

Gritos y enojo de una diputada porque le cortaron el micrófono

Luego de la intervención del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, respondiendo a una segunda tanda de preguntas y presto a dejar el recinto, la diputada Agustina Propato (UxP) lanzó una pregunta de último momento."

"¿Puedo agregar una cosa antes de que se vaya? No me quedó claro una cuestión que dijo recién respecto al artículo 37 y lo que tiene que ver con Nucleoeléctrica Argentina y Oxitec, que son dos empresas claramente estratégicas en la matriz nuclear. No entendí si el secretario dijo si está sujeta o no a privatización. Sería una gran noticia para todos los vecinos de Zarate que están muy preocupados", interpeló la legisladora.

Mientras Propato intentaba continuar con su discurso, el presidente de la comisión insistía en interrumpirla "diputada, diputada", la legisladora continuó hasta que le coartaron la palabra. “¡Me cortaron el micrófono!, ¡una vez más me cortaron el micrófono! ¿Estamos o no en democracia? ¿Ya delegaron las facultades? Es la segunda vez que me cortan el micrófono”, denunció Propato.

“Yo no dije lo que dicen que dije. Mañana podemos tratar el tema de Nucleoeléctrica”, dijo Chirillo para antes de dejar el plenario.