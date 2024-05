Tensión en Misiones: manifestantes ingresaron a la Legislatura durante una sesión

Unos pocos efectivos policiales que no adhirieron a la medida de sus compañeros, custodiaban la Legislatura al momento de la protesta y arrojaron gas pimienta para disuadir a los manifestantes que igualmente superaron el vallado e ingresaron.

Tensión en la Legislatura de Misiones

"Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode", fue una de las consignas entonadas por los manifestantes que también vociferaron la cifra "¡cien por ciento!", en referencia al aumento que esperan del Gobierno provincial.

La Policía sigue con medidas de fuerza y el Gobierno lanzó una advertencia

Los agentes de seguridad rechazaron la última oferta del Gobierno, de un 30%, y continúan con su lucha por mejores condiciones salariales y laborales. La situación escala en tensión y parece no tener techo.

El ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez, calificó como “inadmisible” la sublevación de un sector de la policía provincial y advirtió que aquellos efectivos que se plieguen a las protestas serán despedidos. Además, confirmó que habrá sanciones y despidos para los uniformados que usurparon bienes del Estado.

Pérez advirtió que no se tolerarán acciones que atenten contra el orden público y el normal funcionamiento de las fuerzas de seguridad.

Pïquetes en Misiones.jpg Además de la policía, también protestan docentes, trabajadores de salud, y productores yerbateros.

“No pueden utilizar bienes del Estado para protestar”, agregó el funcionario y aseveró que el reclamo de las fuerzas de seguridad “está fuera de la ley”, y que cometieron un cúmulo de acciones como “28 móviles policiales que fueron robados que están siendo utilizados para cualquier cosa menos para cumplir funciones de seguridad”.

“No toda la policía, no toda la educación y no toda la salud está plegada al paro”, Marcelo Pérez, ministro de Gobierno. “No toda la policía, no toda la educación y no toda la salud está plegada al paro”, Marcelo Pérez, ministro de Gobierno.

Pérez indicó que hay una denuncia penal en la que se acusa a un grupo de 40 policías activos que comenzaron la protesta el viernes pasado por “robo y hurto” de bienes del Estado. La denuncia es por los patrulleros, motos, y camionetas de la Policía que permanecen al día de hoy estacionadas en el epicentro de la protesta, en plena avenida Uruguay y Félix Bogado, frente al Comando Radioeléctrico.

Séptimo día de protestas en Misiones

Este jueves se cumple el séptimo día de acampe por parte de la Policía de Misiones. Además, persisten en el lugar docentes, personal de salud y otros sectores que dependen de la provincia. Esta mañana, una tormenta provocó la voladura de algunas carpas.

Una vez pasado el temporal, los manifestantes comenzaron a rearmar las carpas afectadas por el agua y viento, y afirmaron que si bien, por el mal tiempo, varios de los que participaban de la protesta se retiraron para resguardarse, hoy volverían durante el día al lugar.

Policía Misiones.jpg La Policía de Misiones lleva siete días de protesta.

En el caso de los docentes, este jueves se cumple el tercer día consecutivo (72 horas) de paro en la provincia. Esta última jornada, enmarcada en un paro nacional de Ctera, contra las políticas de desfinanciamiento educativo del Gobierno de Javier Milei.

Por otra parte, los comerciantes de la zona de protesta firmaron una carta abierta a las autoridades, para peticionar el traslado del reclamo a otro sector de la ciudad, por la afectación que el acampe produce al movimiento y ventas de los negocios.