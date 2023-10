"Si toda la campaña pregoné algo y resulta que voy a hacer lo contrario, estoy defraudando a todos los que nos creyeron", enfatizó Damasco.

En ese sentido, el diputado provincial electo señaló que sus "sentimientos y formas de pensar y actuar" no le permiten seguir en LLA, porque "el mensaje durante la campaña fue que no somos lo mismo".

Damasco recordó que el espacio libertario tenía "un mensaje anti casta y resulta que por un resultado electoral se olvidan de nuestros principios y los cambian por un arreglo espurio que decepciona a muchas personas" que votaron al sector libertario.

"Mis principios y mi palabra vale mucho, en la campaña di mi palabra de que éramos diferentes y no íbamos a arreglar con ellos, no vamos a ser más de lo mismo", completó.

En un comunicado, Damasco y su par Calleros remarcaron la "gran preocupación" que generó los acuerdos nacionales de LLA, ya que "van en contra de los principios pregonados" durante la campaña.

Por eso, al sentirse "decepcionados y no queriendo defraudar al electorado" decidieron "formar un bloque aparte respetando las convicciones y trabajo realizado hasta ahora".

Por otra parte, la diputada provincial electa por LLA Liliana Salinas también abandonó ese espacio y aseguró que Milei provocó "un desequilibrio total" dentro de su espacio al "cambiar el discurso y salir con un patito en el pecho".

"Milei provocó un desequilibrio total en La Libertad Avanza, mucha gente quedó como desamparada, desorientada, desilusionada. El electorado nuestro votó en contra de Juntos por el Cambio, y ahora cambiar el discurso y salir con un patito en el pecho, no estamos de acuerdo. Creo que el Partido Fe puede llegar a bajarse a nivel nacional porque tenemos lineamientos parecidos", afirmó Salinas en declaraciones a la radio online Futurock.

La diputada provincial electa notificó su decisión el miércoles a través de un comunicado en el que desde su condición de presidenta del Partido Conservador Popular (PCP) de esa provincia, informó que creará un nuevo bloque unipersonal bajo esa denominación.

"El enemigo era JxC, nos costó mucho trabajo la campaña y no estamos de acuerdo en terminar dentro, no voy a militar ni hacer campaña por Milei", afirmó.

Este viernes por la mañana, también renunció la encargada de prensa de LLA de Entre Ríos.