Tiene 78 años y por un polémico video viral la inhabilitaron para conducir en todo el país

Semanas atrás fue grabada en plena ruta, y tras la difusión de las imágenes decidieron quitarle la licencia de conducir.

En las últimas hora se conoció un polémico video que protagonizó un a mujer de 78 años de edad. Las imágenes se viralizaron y e sta situación le valió que su caso sea reportado a las autoridades. Terminó i nhabilitada y sin licencia de conducir .

La conductora es oriunda de San Luis, y el episodio que protagonizó estuvo a punto de terminar en una tragedia. La mujer quedó grabada realizando sobrepasos indebidos en plena curva y sobre doble línea amarilla. Todo ocurrió en el camino de las Altas Cumbres, en la provincia de Córdoba .

El caso sucedió durante la mañana del domingo 11 de enero, cuando ocupantes de otro vehículo registraron con sus celulares cómo la mujer a bordo de una Renault Koleos intentó adelantar a un colectivo en una curva de las Altas Cumbres . En las imágenes se ve que un auto apareció de frente y pasó a escasos centímetros, evitando el choque por muy poco en varias ocasiones.

Ignacio Garzón, un conductor que fue sobrepasado de manera imprudente por la mujer que manejaba la Koleos, compartió las imágenes que muestran cómo ella hizo al menos dos sobrepasos en doble línea amarilla muy imprudentes, que generaron situaciones de peligro.

Desde el Ministerio de Seguridad se informó qu, por instrucción del ministro Juan Pablo Quinteros, la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito dispuso una serie de medidas y sanciones en razón de los videos virales dados a conocer en los últimos días.

Tiene 78 años y por un video viral la inhabilitaron y le sacaron la licencia de conducir

Las peligrosas maniobras que realizó la mujer en plena ruta

Estos videos que comenzaron a circular por redes sociales mostraban distintas conductas temerarias por parte de conductores que ponen en riesgo la propia vida y la integridad de las personas.

En diálogo con el medio La Voz, Ignacio reveló que "antes del sobrepaso me venía pegando el auto muy cerca y empezó así casi al inicio del camino de las Altas Cumbres. Cuando me pasó en doble línea amarilla, mi acompañante la empezó a filmar. Tenía una forma de conducir errática, se pegaba a la banquina por momentos y luego iba sobre la doble línea amarilla. Pudimos ver que se trataba de una mujer mayor de edad, que iba con un acompañante masculino".

Lejos de tratarse de un caso aislado, en otro tramo del video el mismo vehículo volvió a repetir la imprudencia, nuevamente al intentar sobrepasar a un colectivo. Según el denunciante, dieron aviso a la Policía, pero no obtuvieron respuesta inmediata.

viral licencia de conducir (1)

La conductora fue inhabilitada para conducir en todo el país

Frente a este episodio ocurrido en la Ruta Provincial N°34, la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito resolvió la inhabilitación de la licencia de conducir de la titular registral del vehículo. Según reveló el gobierno de Córdoba, la conductora registra seis infracciones previas en la provincia: cinco muy graves por exceso de velocidad y una por luces.

Asimismo, se presentó una denuncia ante la Justicia Penal Contravencional por conducción peligrosa. El director del área, Miguel Rizzotti, se comunicó con su par de San Luis, Alejandro Lara Ferrero, quien extendió la inhabilitación a su jurisdicción. La medida también fue informada a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para que sea cargada en el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, quedando vigente en todo el país.

"Con esta decisión estamos aplicando la figura de la reiterancia, recientemente introducida a partir de la modificación de la Ley Provincial de Tránsito. Además, hay un claro objetivo que es dar un fuerte mensaje a toda la sociedad, en el sentido que para este Ministerio de Seguridad conductas temerarias al volante como estas, que ponen en riesgo la vida de propios y ajenos, no serán toleradas bajo ningún punto de vista. Utilizaremos todos los medios que la ley nos habilite para perseguirlos y sancionarlos", señaló el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.