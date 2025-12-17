Tragedia: encontraron muerto a otro integrante del Ejército Argentino

Gran conmoción por el hallazgo del cuerpo del suboficial. Qué se sabe hasta el momento.

Una nueva muerte -en tan solo 48 horas - sacude al Ejército Argentino, tras conocerse que un suboficial fue encontrado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en la provincia de Corrientes en la madrugada de este miércoles.

La trágica noticia llega tras la conmoción que se vivió este martes en la Quinta de Olivos, cuando encontraron muerto a un joven soldado de 21 años que cumplía tareas de vigilancia .

Según trascendió, el hombre fallecido este miércoles a la madrugada fue identificado como un suboficial de apellido Pereyra, de unos 50 años y era oriundo de la localidad entrerriana de San Jaime de la Frontera.

En el caso interviene Gendarmería Nacional, quienes ya activaron los protocolos correspondientes. El fallecimiento dio lugar a la apertura de investigaciones judiciales y administrativas para esclarecer las circunstancias del hecho.

Las primeras hipótesis hablaban de un suicidio por ahorcamiento, aunque la causa se investiga bajo la carátula de "averiguación cáusales de muerte" y aún resta conocer el resultado de la autopsia. Medios locales indican que Pereyra enfrentaba problemas económicos, lo que habría llevado a tomar esta decisión.

Al mismo tiempo, el Ejército Argentino inició las actuaciones administrativas internas, mientras que las autoridades militares locales se pusieron a disposición de la justicia para colaborar con los requerimientos necesarios.

Qué se sabe del soldado que se encontró muerto en Quinta de Olivos

Un episodio dejó en shock a la Quinta de Olivos durante la madrugada del martes. Un soldado del Ejército Argentino murió dentro del predio presidencial mientras cumplía funciones de seguridad. El hecho generó un inmediato despliegue institucional y activó protocolos internos, además de una investigación judicial a cargo del fuero federal de San Isidro.

Desde el Gobierno nacional confirmaron la identidad del joven y aportaron los primeros datos oficiales sobre lo ocurrido. El fallecido fue identificado como Rodrigo Gómez, de 21 años, oriundo de la provincia de Misiones.

Según la información difundida por fuentes oficiales, el cuerpo del soldado fue hallado por uno de sus compañeros en uno de los puestos internos de vigilancia. Gómez cumplía funciones habituales de seguridad cuando ocurrió el episodio.

El perfil del soldado y el impacto institucional

Rodrigo Gómez tenía 21 años y provenía de Misiones. Integraba una de las unidades más tradicionales del Ejército Argentino, con funciones protocolares y de seguridad en ámbitos sensibles. El Regimiento de Granaderos a Caballo cumple un rol central en la custodia presidencial, lo que otorga especial relevancia institucional al caso.

Desde el ámbito militar expresaron consternación por la muerte del joven y acompañamiento a su familia. También se activaron instancias internas de contención para el personal que compartía tareas con Gómez dentro de la Quinta de Olivos.

El episodio reavivó el debate sobre la salud mental en las fuerzas de seguridad y armadas, un tema que distintos especialistas consideran prioritario. Si bien la investigación judicial busca establecer con precisión las circunstancias del hecho, el impacto humano del caso atraviesa a la institución y a la opinión pública.