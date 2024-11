Tragedia en Mendoza: murió un reconocido abogado mientras pescaba

Ponce era abogado y entrenador en el club Marista, donde solía pasar mucho tiempo. Además, el vecino de Luján de Cuyo disfrutaba de ir a pescar. “Que Dios guíe tu camino al Cielo. Yo solo tuve el honor de guiarte con algunas truchas acá en la tierra. QEPD, Carlos Ponce. Es muy corta la vida”, fue el mensaje de despedida de uno de sus compañeros en las redes sociales.

La institución deportiva también se pronunció ante el fallecimiento del abogado y las autoridades no dudaron en mandar sus condolencias a la familia. “Acompañamos en este difícil momento a Eliana Olaiz, Sofía, Lucía y Delfina Ponce Olaiz, enviándoles todo nuestro apoyo. El club permanecerá cerrado y sin actividades”, indicó la entidad. La fiscal Andrea Lorente dispuso la intervención de la Policía Científica y la realización de la autopsia correspondiente para averiguar las causas exactas de la muerte del abogado.

“El Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza lamenta el fallecimiento del colega. Autoridades y matriculados de la entidad acompañan a su familia y amigos en este difícil momento”, fue otro de los sentidos mensajes en honor a Ponce. Según se informó, el velorio será este lunes por la mañana y el cuerpo será enterrado en el Parque Jardín Mendoza.

Ulpiano Suárez, intendente de la ciudad capital de esa provincia, también le dedicó unas emotivas palabras a la víctima: “Los Stones te vamos a recordar con lágrimas porque dejás un gran vacío. Pero también te recordaremos con una sonrisa: escuchando el rock que te gustaba (por vos conocí a los Foo y mucho más), compartiendo una entrañita (nuestro menú), fumando un buen habano, hablando de la vida y de nuestras familias (lo orgulloso que estabas de tu esposa e hijas), planificando un viaje (al que por lo general yo no podía ir y vos igualmente el jueves me dijiste “Siempre te invitaremos”) y pescando, que era lo que soñábamos poder hacer los tres hasta viejos”.

