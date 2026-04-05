Tragedia en Tucumán: un nene de 12 años murió electrocutado en plena tormenta

El papá del nene de 12 años camina desconsolado al enterarse de la triste noticia que dejó el temporal en Tucumán.

En medio de la fuerte tormenta que azotó a la capital de Tucumán este sábado por la noche, un nene de 12 años murió electrocutado al recibir una descarga mientras jugaba en el agua acumulada. El caso sería el único fallecimiento registrado hasta el momento.

La tragedia tuvo lugar en la calle Jujuy al 2800, Villa Angelina, frente a un supermercado mayorista, cuando el menor de edad, identificado como Lisandro , se encontraba jugando en la vía pública. En ese momento, sufrió una descarga eléctrica, cuyo origen todavía no estaría esclarecido.

Según informó la prensa local, el nene era el único hijo varón de su familia y cursaba el último año de la primaria. Incluso, en redes sociales se difundió un video de la reacción de su padre al llegar al lugar de los hechos y enterarse de su muerte .

temporal

En la cruda filmación, se vio cómo el hombre camina sin rumbo entre el agua acumulada en la zona y termina desplomándose. Al mismo tiempo, se pudieron escuchar sus gritos de dolor, tras haber perdido al que sería su único hijo.

Dolor por la muerte de Lisandro

Villa Angelina amaneció esta mañana con el profundo dolor de la pérdida de Lisandro y lo despidió en sus grupos con las pocas palabras que pueden escribirse en estos momentos: "Cuando una mamá y un papá lloran, lloramos todos. Descansa en paz, loco. Se te va a extrañar por la cuadra jugando con los chicos. Villa Angelina, de luto".

Lisandro

Imágenes del temporal

Las intensas lluvias registradas este sábado generaron una emergencia por inundaciones, afectando especialmente la zona del río Chirimayo, cuya repentina crecida provocó el ingreso de barro y agua a numerosas viviendas. Además de la capital, los departamentos de Monteros y Chicligasta figuraron como las zonas más afectadas.

El riesgo aumentó por la erosión en las márgenes del Chirimayo, fenómeno que impactó especialmente el área próxima al puente y la ruta en Alpachiri. Los videos realizados por los vecinos mostraron cómo la corriente, tras las precipitaciones, derribó árboles y los arrastró.

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Según la información obtenida por La Gaceta, las autoridades expresaron su preocupación por el riesgo de desbordes en los ríos Chirimayo, El Membrillo y Medinas.

En la localidad de Villa Quinteros, barrios como 3 de Marzo y 17 de Julio registraron importantes anegamientos. Los habitantes reportaron el avance imparable del agua al interior de sus hogares, acompañado de vientos intensos y descargas eléctricas.

Temporal Tucumán (1)

De la misma manera, la zona de Piedra Grande, al oeste de Alpachiri, sufrió arrastre de sedimentos y daños en caminos vecinales por la fuerza de la corriente. Mientras que, en la ciudad de Monteros, el nivel del agua cubrió completamente la calle Tucumán en su primera cuadra e ingresó en varias viviendas, en Arcadia, el barrio San Cayetano también resultó afectado por las inundaciones.

La lluvia no da tregua en Tucumán: el pronóstico

Según el relevamiento del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias continuarán en la provincia durante todo este domingo, con tormentas y precipitaciones intermitentes que se extenderán hasta la noche del lunes, cuando se prevé una mejora en las condiciones climáticas. Asimismo, la temperatura mínima será de 15 grados y la máxima.

pronóstico

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán recordó que, en caso de necesitar asistencia durante las tormentas e inundaciones, se comuniquen con Defensa Civil al 103 y con la línea para emergencias médicas al 107.

También estarán a disposición las líneas de atención directa de lunes a domingo 12 horas para Teleenfermería (0800-555-8478), las 24 horas con Telepsicología (0800-122-1555) y las 24 horas Teleobstetricia (0800-122-0450).