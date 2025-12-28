Tragedia en un club deportivo: una nena de 4 años murió ahogada en una pileta

El hecho ocurrió este sábado en el Círculo Universitario de Quilmes. La Justicia investiga las circunstancias del episodio.

Una tragedia conmocionó a los vecinos de La Ribera, en Quilmes , tras la muerte de una nena de 4 años que falleció ahogada en la pileta de un club deportivo. El hecho generó profundo impacto en la comunidad y dio inicio a una investigación judicial para determinar con precisión cómo ocurrió el episodio.

El episodio tuvo lugar durante este sábado en las instalaciones del Círculo Universitario de Quilmes (CUQ) , un tradicional club de la zona. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la menor se encontraba en el sector de la pileta cuando ocurrió el hecho, cuyas causas aún no fueron esclarecidas oficialmente.

Según indicaron fuentes familiares a TN , la nena estaba nadando y se encontraba bajo la supervisión del guardavidas del predio. Testigos que se encontraban en el club advirtieron rápidamente la situación al observar el cuerpo de la menor en el agua y dieron aviso inmediato a la Policía.

Tras el alerta, arribaron al lugar tres ambulancias del SAME, cuyos equipos médicos realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos. Pese a la rápida intervención del personal de emergencias, no fue posible revertir el cuadro y finalmente se constató el fallecimiento de la niña en el lugar.

Luego de conocerse la tragedia, el club difundió un comunicado a través de sus redes sociales en el que expresó su pesar por lo ocurrido y anunció la suspensión total de las actividades deportivas y recreativas hasta el próximo 2 de enero, en señal de duelo. La institución también manifestó su acompañamiento a la familia en este difícil momento.

Desde el entorno cercano a la menor señalaron que el club se transformó en un espacio de contención para los familiares. “Nosotros nos criamos en el club. El club está 100% a disposición de mi familia y están para nosotros”, expresó al mismo medio una fuente del círculo íntimo de la nena, en medio del dolor por la pérdida.

La misma fuente pidió respeto y cautela frente a versiones que comenzaron a circular tras el hecho, y desmintió las acusaciones que apuntan directamente contra el CUQ como responsable de la tragedia. En ese sentido, allegados que estuvieron presentes al momento del episodio descartaron que la nena se haya caído accidentalmente a la pileta.

Qué se sabe hasta el momento del hecho

Por el momento, no se dieron a conocer los resultados de la autopsia, que serán clave para avanzar en la investigación y establecer las circunstancias exactas del fallecimiento. La causa quedó en manos de la fiscal Mara Torres, titular de la UFI N°22, especializada en hechos culposos, quien ordenó las primeras medidas para esclarecer lo sucedido.

Mientras avanza la investigación judicial, la comunidad de Quilmes permanece consternada por la tragedia y acompaña a la familia de la niña en medio del dolor, a la espera de que se determinen responsabilidades y se conozcan los resultados oficiales de las pericias.