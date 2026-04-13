Trágico choque: una familia murió cuando viajaba a un torneo de fútbol y hay un solo sobreviviente

El brutal impacto provocó la muerte instantánea de dos nenes, mientras hay otros fallecidos.

El impacto generó conmoción en el fútbol infantil y derivó en la suspensión de la jornada prevista para ese domingo.

Un trágico accidente se cobró la vida de una familia completa en la Ruta Nacional 34. E l hecho generó consternación en la región y también en el ámbito del fútbol infantil, ya que las víctimas se dirigían a participar de un torneo.

El siniestro involucró a una camioneta y un camión, y dejó como saldo cuatro personas fallecidas: dos adultos y dos niños pequeños. La tragedia ocurrió a pocos kilómetros del destino al que se dirigía la familia, lo que profundizó la conmoción en la comunidad.

Fuentes policiales revelaron que el accidente ocurrió en cercanías de Cañada Rosquín, en Santa Fe, cerca de las 10 de la mañana.

Según se pudo confirmar la familia era oriunda de Carlos Pellegrini, viajaba hacia San Martín de las Escobas para asistir a un torneo de fútbol infantil conocido como “Cachorritos”.

ruta La tragedia en Santa Fe reaviva la preocupación por la seguridad vial en la Ruta Nacional 34, una de las más riesgosas de la provincia

En el vehículo dos niños, de 1 y otro de 6 años, quienes murieron en el acto junto a los mayores, mientras que un tercer menor fue el único sobreviviente. Estaban a unos 24 kilómetros de llegar a destino cuando se produjo el impacto.

Las circunstancias del choque todavía se encuentran bajo investigación. Las autoridades buscan determinar cómo se produjo la colisión entre la camioneta y el camión, en un tramo que ya fue escenario de otros episodios graves.

Un sobreviviente y un operativo de emergencia

En medio del desastre, el niño de 7 años que logró sobrevivir fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, en la ciudad de Santa Fe. El menor permanece internado fuera de peligro, según confirmaron fuentes oficiales.

La magnitud del impacto obligó a desplegar un amplio operativo. Bomberos voluntarios, ambulancias y efectivos policiales trabajaron en el lugar durante varias horas. Ambos vehículos terminaron fuera de la calzada, lo que permitió mantener el tránsito de forma asistida.

ruta2 El impacto en Santa Fe generó conmoción en el fútbol infantil y derivó en la suspensión de la jornada prevista para ese domingo

La violencia del choque evidenció la gravedad del siniestro, con daños importantes en los vehículos involucrados. Mientras tanto, peritos y agentes de seguridad realizaron tareas para reconstruir la mecánica del accidente.

Conmoción en el fútbol infantil

La noticia golpeó con fuerza al ámbito del fútbol infantil del departamento San Martín. El torneo al que se dirigía la familia era parte de una actividad comunitaria muy esperada en la zona.

Ante lo ocurrido, la Liga Departamental tomó una decisión inmediata: suspendió toda la fecha prevista para ese domingo. Desde la organización expresaron su acompañamiento a los familiares y a los clubes afectados por la tragedia.

El hecho también reavivó las críticas sobre la seguridad en la Ruta Nacional 34, señalada como una de las más peligrosas de la provincia. Junto con la Ruta 11, concentra un alto número de accidentes y reclamos por mejoras en infraestructura y controles.

La tragedia vuelve a exponer los riesgos de circular por este corredor vial, utilizado a diario por transportistas y familias que se trasladan dentro de la provincia. Mientras avanza la investigación, el caso deja un saldo doloroso y refuerza un debate que sigue abierto.