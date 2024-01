Tras el acuerdo con el FMI, el dólar blue y los financieros a la baja

El dólar libre cerró las operaciones este jueves a $ 1.070 para la compra y $ 1.120 para la venta con una baja de $ 30. Con esto la brecha con el oficial es de 37%.

dolar blue 1200x678.jpg El dólar financiero sigue ampliando sus precios, al tiempo que se aleja del oficial.

En lo que respecta a las opciones financieras, el MEP se ubicó en $ 1.119,17, bajando un 2% y el Contado con Liquidación (CCL) cotizó en $ 1.148,02, cediendo más de 30 pesos desde el miércoles.

De esta manera, las brechas se ubican en el 37,25% para el MEP y 40,8% para el CCL.

La cotización oficial ajustada del jueves es de $ 835,50 en el Banco Nación, de $ 815,50 en el tramo mayorista, y de $ 860,49 en el promedio de bancos.

Con estos valores, el dólar para gastos en moneda externa con Tarjeta vale $ 1.336.

El Banco Central sigue acumulando dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a adquirir dólares en el mercado y desde el 10 de diciembre acumula 22 jornadas con compras. En este caso, adquirió 177 millones de dólares en la plaza y continúa engordando las reservas brutas de la autoridad monetaria que cerraron la jornada en US$ 23.570 millones.

banco-central-argentina.jpg

El Central debe acumular todos los dólares que pueda mientras no se atrase demasiado el tipo de cambio y así hacer el colchón hasta la liquidación de la cosecha gruesa para mediados de abril, y los dólares de los desembolsos del FMI.

De de acuerdo a lo que comunicó el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Nicolás Bausili, los fondos desde Washington recién entrarían en febrero tras la aprobación formal por parte del Board del Fondo a la séptima revisión del acuerdo y las nuevas metas que se acordaron el miércoles. De esta forma, desembolsarán aproximadamente US$ 4.700 millones.

No obstante, no quedará mucho de eso en las arcas del BCRA, por no decir que nada. Ya que primero hay que devolverle el crédito puente que aprobó la CAF en diciembre de US$ 920 para hacer frente al último vencimiento con el Fondo.

Luego, con el remanente se cancelarán los vencimientos de capital de enero por US$ 1.950 millones y una suma similar en abril. Además, habrá que cancelar intereses del acuerdo por US$ 600 millones en febrero, por lo que es indispensable acumular reservas estas semanas, mientras que el tipo de cambio real no quede demasiado atrasado y los exportadores empiecen a esperar un tipo de cambio más competitivo.