Tras la marcha, el presidente de AGN negó que el Gobierno pueda auditar a las universidades

“En este momento se aprobaron auditorías en las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, Nordeste y La Plata”, confirmó Olmos y aclaró que “en el caso de la UBA, que es la más grande y la que más presupuesto lleva, habría que pedirle a la comisión que ingrese un plan integral si el objetivo es auditarla”.

Juan Manuel Olmos, presidente AGN.jpg El presidente de AGN explicó que "ya se mandaron a auditar las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, Nordeste y La Plata”. Foto: Google.

“La UBA es un ente público no estatal. No es parte del Poder Ejecutivo y no podría auditarlo el Poder Ejecutivo. Tiene auditorías internas que son concomitantes, es decir, mientras se desarrolla la gestión se están auditando. A esas auditorías se refieren las autoridades para decir ‘estamos siendo auditados’. Esto es un control interno”, explicó en Radio Mitre.

Olmos puntualizó también que “el control externo lo realiza el Congreso a través de la AGN, donde se determina cuáles son los aspectos del gasto presupuestario. La UBA requeriría un equipo especial por el volumen”.

“La auditoría no solo revisa el estado contable, sino también el estado de la gestión. A veces no tenemos de corrupción, sino de ineficiencia del gasto”, completó Olmos, que fue jefe de asesores del Presidente durante el gobierno de Alberto Fernández.

Qué dijo Adorni sobre la Marcha Universitaria

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció que la marcha universitaria fue "genuina" a pesar de que hubo "miembros del elenco estable" de las masivas movilizaciones que tuvieron lugar en todo el país, en alusión a los dirigentes políticos y sindicales que estuvieron presentes.

En su conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario nacional afirmó que en el vínculo con las universidades "queda mucho por delante todavía" e indicó que "todavía no está confirmada" la reunión con los rectores, pero señaló que "esa reunión probablemente surja, exista y se dé".

Embed "Es razonable que se priorice la educación de un argentino y no de quien viene solo a estudiar"



Manuel Adorni destacó que no es la prioridad del Gobierno quien "se lleva el aporte de los argentinos y no devuelve nada por la educación que se llevó". pic.twitter.com/ybcvWwBKBQ — Corta (@somoscorta) April 24, 2024

El funcionario también planteó que la educación universitaria es parte del proyecto libertario de Gobierno, y reiteró la necesidad de avanzar con auditorias para transparentar las cuentas de las casas de estudio. “Parte de la defensa de la universidad pública tienen que estar dadas por las auditorias que son parte. Todos queremos lo mismo”, remarcó.

“No estamos de acuerdo en que se haya intentado convencer a un grupo enorme de estudiantes y alumnos que quiere una educación pública de calidad, auditada, y sin los vicios de la vieja política, de que vamos a cerrar la universidad. No es cierto”, insistió. “Mientras estemos en el Gobierno, las universidades públicas no se van a cerrar, ni bajar su calidad, ni que un día bajen la llave de luz porque no tienen para pagarla. Eso no va a pasar nunca”.

Por último, acusó a un grupo de dirigentes políticos opositores, a los que el pasado martes calificó como “el tren fantasma”, de instalar que la administración libertaria busca cerrar las universidades. “Dejemos de debatir el cierre de las universidades porque es algo maligno por parte de quienes lo plantean. Una cuestión de mucha maldad”, concluyó.